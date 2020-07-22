Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğuyla ekranlara damgasını vururken özel hayatı da merak konusu oldu. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in annesini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen annesiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit ve birçok ünlü ismin annesi...