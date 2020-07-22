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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı

Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı

Atv ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, Osman Gazi karakteriyle kariyerinde zirveye çıktı. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in annesini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen annesiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 18:02
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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğuyla ekranlara damgasını vururken özel hayatı da merak konusu oldu. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in annesini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen annesiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit ve birçok ünlü ismin annesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı

Akın Akınözü

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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı

Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü

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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı

Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü

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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı

Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü