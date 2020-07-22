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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı
Atv ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, Osman Gazi karakteriyle kariyerinde zirveye çıktı. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in annesini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen annesiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit...
Giriş Tarihi: 22.07.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 18:02
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