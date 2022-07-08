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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve NBA yıldızı Cedi Osman, aşklarının başladığı İzmir Çeşme’de evlendi

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve NBA yıldızı Cedi Osman, aşklarının başladığı İzmir Çeşme’de evlendi

Bir hafta önce Makedonya'da dünyaevine giren NBA yıldızı Cedi Osman ile Ebru Şahin, İzmir'in Çeşme ilçesinde de düğün yaptı. 250 kişinin katıldığı düğünü, hayran bıraktı. Ünlü çift, "Makedonya'da aile arasında düğün yapmıştık. Oraya gelemeyen arkadaşlarımız ve yakınlarımız için de bugün burada eğlence yapalım dedik. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu. Ünlü çiftin nikahını bakın kim kıydı?

Giriş Tarihi: 08.07.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 09:39
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Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve NBA yıldızı Cedi Osman, aşklarının başladığı İzmir Çeşme’de evlendi

Başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle hayran bırakan, hem dünyanın hem de Türkiye'nin konuştuğu Destan'ın Akkızı Ebru Şahin ve NBA'deki gururumuz Cedi Osman, Makedonya'daki düğünden sonra bu kez Çeşme'de dünyaevine girdi.

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Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve NBA yıldızı Cedi Osman, aşklarının başladığı İzmir Çeşme’de evlendi

2 YILLIK AŞKLARINI NİKAHLA TAÇLANDIRDIRLAR

Yaklaşık iki yıllık aşklarını "Evet" diyerek taçlandıran yılın çiftinin düğününe Acun Ilıcalı, İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Emre Altuğ, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan, Bertan Aslani, Hazal Şenel, Mirsad Türkcan, Hüseyin Beşok, Kerem Tunçeri, Mehmet Okur, Ufuk Sarıca, Ekin Türkmen, Hira Koyuncuoğlu gibi isimler de katıldı.

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Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve NBA yıldızı Cedi Osman, aşklarının başladığı İzmir Çeşme’de evlendi

Ebru Şahin'in şahitliğini menajeri ve yakın dostu Abdullah Bulut, Cedi Osman'ın şahitliğini ise Okan Can Yantır üstlendi.

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Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve NBA yıldızı Cedi Osman, aşklarının başladığı İzmir Çeşme’de evlendi

GELİN ARABASININ FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

NBA yıldızı Cedi Osman, ABD'den uçakla getirttiği 1 milyon dolarlık Lamborghini'sini gelin arabası yaptı.

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Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve NBA yıldızı Cedi Osman, aşklarının başladığı İzmir Çeşme’de evlendi

NİKAHI ACUN ILICALI KIYDI

Ebru Şahin ce Cedi Osman'ın nikahını formalite icabı Acun Ilıcalı kıyarken, Ebru Şahin'in şahitliğini menajeri ve yakın dostu Abdullah Bulut, Cedi Osman'ın şahitliğini ise Okan Can Yantır üstlendi.