07 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İçimizdeki Ateş’in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı evlilik kararı aldı! Sevgilisi bakın kim çıktı...

İçimizdeki Ateş’in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı evlilik kararı aldı! Sevgilisi bakın kim çıktı...

İçimizdeki Ateş dizisinde canlandırdığı Hale karakteriyle izleyici karşısına çıkan İpek Filiz Yazıcı ekranın en popüler isimlerinden biri oldu. Aşk 101 dizisiyle yıldızının parlamasının ardından kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu, evlilik haberiyle gündeme oturdu. Güzel oyuncunun sevgilisi bakın kim çıktı...

Giriş Tarihi: 07.07.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 16:55
  • 1
  • 139
İçimizdeki Ateş’in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı evlilik kararı aldı! Sevgilisi bakın kim çıktı...

İçimizdeki Ateş'in güzel oyuncusu ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren İpek Filiz Yazıcı özel hayatıyla gündeme oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 139
İçimizdeki Ateş’in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı evlilik kararı aldı! Sevgilisi bakın kim çıktı...

Evlilik kararı alan Yazıcı'nın sevgilisi bakın kim çıktı...

  • 3
  • 139
İçimizdeki Ateş’in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı evlilik kararı aldı! Sevgilisi bakın kim çıktı...

GÜLPERİ ÖZDEMİR'İN SEVGİLİSİ MEHMET AYKAÇ

  • 4
  • 139
İçimizdeki Ateş’in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı evlilik kararı aldı! Sevgilisi bakın kim çıktı...
  • 5
  • 139
İçimizdeki Ateş’in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı evlilik kararı aldı! Sevgilisi bakın kim çıktı...