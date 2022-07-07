07 Temmuz 2022, Perşembe
İçimizdeki Ateş’in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı evlilik kararı aldı! Sevgilisi bakın kim çıktı...
İçimizdeki Ateş dizisinde canlandırdığı Hale karakteriyle izleyici karşısına çıkan İpek Filiz Yazıcı ekranın en popüler isimlerinden biri oldu. Aşk 101 dizisiyle yıldızının parlamasının ardından kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu, evlilik haberiyle gündeme oturdu. Güzel oyuncunun sevgilisi bakın kim çıktı...
Giriş Tarihi: 07.07.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 16:55
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