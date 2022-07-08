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Haberler Galeri Şarkıcı Kurtuluş Kuş’a tecavüzden dava! Yırtılmış kanlı iç çamaşırı gerçeği ortaya çıkardı

Şarkıcı Kurtuluş Kuş’a tecavüzden dava! Yırtılmış kanlı iç çamaşırı gerçeği ortaya çıkardı

Son zamanların dikkat çeken isimleri arasında olan Kurtuluş Kuş'a cinsel saldırıdan en az 12 sene hapis talebiyle dava açıldı. Şarkıcı Kuş'un görüştüğü genç kadına tecavüz ettiği öne sürüldü. İddiaya göre genç kadının ailesi yırtık iç çamaşırları görünce gerçek gün yüzüne çıktı.

Giriş Tarihi: 08.07.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 11:30
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Şarkıcı Kurtuluş Kuş’a tecavüzden dava! Yırtılmış kanlı iç çamaşırı gerçeği ortaya çıkardı

Şarkıcı Kurtuluş Kuş ile ilgili dehşete düşeren bir iddia ortaya atıldı. Kuş'a Aydın'ın Efeler ilçesindeki otelde hayranı olan B.B. isimli genç kıza karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla iddianame hazırlandı.

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Şarkıcı Kurtuluş Kuş’a tecavüzden dava! Yırtılmış kanlı iç çamaşırı gerçeği ortaya çıkardı

KIZ HAYRANIYMIŞ!

İddianamede, Kuş ile B.B.'nin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve 'kaybolan mesaj' modunu kullanarak konuşmaya devam ettikleri belirtildi. İkilinin, ilk olarak Kuş'un İzmir'de verdiği konser çıkışı yüz yüze görüştüğü ardından Aydın'da yine konser çıkışında buluşup, otel odasında görüştüklerine iddianamede yer verildi. Bu görüşmede yakınlaşma olmadığı ancak Kuş ile B.B.'nin mesajlaşmaya devam ettikleri vurgulandı. Kuş'un, olay tarihinde Aydın'a konser için geldiği, B.B.'yi de kente çağırdığı kaydedildi.

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Şarkıcı Kurtuluş Kuş’a tecavüzden dava! Yırtılmış kanlı iç çamaşırı gerçeği ortaya çıkardı

ZORLA GİYSİLERİNİ ÇIKARDI

B.B.'nin, hediyesini vermek için saat 04.00 sıralarında, arkadaşlarıyla Kurtuluş Kuş'un kaldığı otele gittiğine de iddianamede dikkat çekildi. Bu sırada odada başka kişilerin de bulunduğu, saatin ilerlemesiyle odadaki başka bölmeye geçip, sohbet ederken Kuş'un, B.B.'nin kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı belirtildi.

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Şarkıcı Kurtuluş Kuş’a tecavüzden dava! Yırtılmış kanlı iç çamaşırı gerçeği ortaya çıkardı

TECAVÜZÜN ALTI ÇİZİLDİ

Kuş'un istememesine rağmen B.B. ile zorla birlikte olduğu iddianamede vurgulandı. Kuş'a direnen B.B.'nin, yaşadığı acı nedeniyle attığı çığlıkların görevliler tarafından duyulduğuna da dikkat çekildi.

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Şarkıcı Kurtuluş Kuş’a tecavüzden dava! Yırtılmış kanlı iç çamaşırı gerçeği ortaya çıkardı

(Mağdur kadının avukatı Burcu Ece)

"KÖTÜ ŞEYLER YAŞANDI"

B.B.'nin, olaydan sonra otele birlikte geldiği arkadaşlarına kendisini alması için mesaj atıp, kötü şeyler yaşandığını söylediğine ancak sonrasında içine kapanıp, kimseyle görüşmediğine iddianamede yer verildi. B.B.'nin travma nedeniyle stres bozukluğu yaşadığının da altı çizildi.