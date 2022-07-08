08 Temmuz 2022, Cuma
Şarkıcı Kurtuluş Kuş’a tecavüzden dava! Yırtılmış kanlı iç çamaşırı gerçeği ortaya çıkardı
Son zamanların dikkat çeken isimleri arasında olan Kurtuluş Kuş'a cinsel saldırıdan en az 12 sene hapis talebiyle dava açıldı. Şarkıcı Kuş'un görüştüğü genç kadına tecavüz ettiği öne sürüldü. İddiaya göre genç kadının ailesi yırtık iç çamaşırları görünce gerçek gün yüzüne çıktı.
Giriş Tarihi: 08.07.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 11:30
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