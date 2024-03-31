Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in son haline bakın! Esra Erol ile birlikte paylaştı! "Neslihan Turan'ı izliyor"

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, son dönemde yeni imajıyla ve yakın arkadaşı Esra Erol'a benzerliğiyle sıkça gündeme geliyor. Sarı saçlarıyla dikkat çeken Korel, Esra Erol'un paylaşımıyla bir kez daha konuşuldu. Erol, Korel'in izlediği dijital platformda yayınlanan 'Düğüm' dizisini takipçileriyle paylaşırken, ilginç bir notla dikkatleri üzerine çekti. İşte o paylaşım...