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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in son haline bakın! Esra Erol ile birlikte paylaştı! "Neslihan Turan'ı izliyor"

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in son haline bakın! Esra Erol ile birlikte paylaştı! "Neslihan Turan'ı izliyor"

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, son dönemde yeni imajıyla ve yakın arkadaşı Esra Erol'a benzerliğiyle sıkça gündeme geliyor. Sarı saçlarıyla dikkat çeken Korel, Esra Erol'un paylaşımıyla bir kez daha konuşuldu. Erol, Korel'in izlediği dijital platformda yayınlanan 'Düğüm' dizisini takipçileriyle paylaşırken, ilginç bir notla dikkatleri üzerine çekti. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 31.03.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 09:40
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Ünlü oyuncu Bergüzar Korel’in son haline bakın! Esra Erol ile birlikte paylaştı! Neslihan Turan’ı izliyor

Yeni projesi için imaj değişikliğine giden Korel, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

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Ünlü oyuncu Bergüzar Korel’in son haline bakın! Esra Erol ile birlikte paylaştı! Neslihan Turan’ı izliyor

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yeni dijital projesi 'Düğüm' için imaj değiştirdi.

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Ünlü oyuncu Bergüzar Korel’in son haline bakın! Esra Erol ile birlikte paylaştı! Neslihan Turan’ı izliyor

Korel, Serkan Altunorak, Kaan Miraç Sezen, Caner Cindoruk gibi önemli isimlerle bir araya gelerek kamera karşısına geçti.

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Ünlü oyuncu Bergüzar Korel’in son haline bakın! Esra Erol ile birlikte paylaştı! Neslihan Turan’ı izliyor

Bergüzar Korel, sarı saçlarıyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanırken, yeni imajı yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetildi.

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Ünlü oyuncu Bergüzar Korel’in son haline bakın! Esra Erol ile birlikte paylaştı! Neslihan Turan’ı izliyor

Verdiği kilolarla da adından söz ettiren Korel, yakın arkadaşı Esra Erol'un paylaşımıyla gündem oldu.