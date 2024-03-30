Gönül Dağı dizisinde keçileri kaçırtacak ayrılık kararı; Bu kez kimse beklemiyordu!

"Gönül Dağı" dizisi, izleyicilerini sezon başından beri şaşırtan üç önemli ayrılıkla gündeme gelmişti. Ancak son haftalarda sosyal medyada dolaşan dedikodular, dizinin kilit karakterlerinden birinin yakın gelecekte hikayeden ayrılacağına dair iddiaları güçlendiriyor. Bu söylentiler, izleyici kitlesi arasında büyük bir heyecan ve endişe yarattı.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 16:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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