İmparator'dan şaşırtan paylaşım! Hastane odasında çiğ köfte yoğurdular

Ankara'daki hastanede fizik tedavi sürecinde olan İbrahim Tatlıses'e, yakın dostundan anlamlı bir moral desteği geldi. Hastane odasında kurulan çiğ köfte sofrası, usta sanatçıya ve sağlık ekibine tebessüm dolu anlar yaşattı.

Türk müziğinin "İmparator"u İbrahim Tatlıses, Ankara'da sürdürdüğü fizik tedavi sürecinde beklenmedik ve neşeli bir an yaşadı. Tatlıses'i yalnız bırakmayan bir dostu, usta sanatçının çiğ köfteye olan tutkusunu unutmayarak ona unutulmaz bir sürpriz yaptı.

HASTANE ODASINDA ÇİĞKÖFTE MOLASI Gerekli tüm malzemeleri hastaneye getiren dostu, Tatlıses'in tedavi gördüğü odaya girerek kolları sıvadı ve kısa sürede usta işi bir çiğ köfte yoğurdu. Sağlık personeli ve yakınlarının da dahil olduğu bu keyifli ortam, sanatçının moralini üst seviyeye taşıdı.

İbrahim Tatlıses'in son dönemdeki sağlık yolculuğu yakından takip ediliyor. 7 Nisan: Ciddi bir enfeksiyon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ve safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi. 22 Nisan: Tedavisinin ardından taburcu edilerek evinde istirahate çekildi. Sosyal medya yankıları: Evindeki dinlenme sürecinde paylaşılan görüntülerdeki yorgun hali takipçilerini endişelendirmiş, sanatçı ise yaptığı paylaşımla "Buradayım, balkonumdayım" diyerek hayranlarına seslenmişti.

"HASTANEYE KALDIRILMADIM, KENDİ İSTEĞİMLE GELDİM" Nisan 2026 itibarıyla Ankara'daki bir hastanede fizik tedavi programına başladığına dair çıkan haberler üzerine İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabı üzerinden konuya netlik getirdi.

Hakkında çıkan "hastaneye kaldırıldı" iddialarını kesin bir dille yalanlayan İmparator, şu ifadeleri kullandı: "Hastaneye kaldırılmadım. Kendi isteğimle, sağlığım için fizik tedavi olmaya geldim."