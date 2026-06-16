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Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç tatilde! O anlar böyle ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç, yaz sezonuna romantik bir başlangıç yaptı. İlişkilerini geçtiğimiz mayıs ayında ilan eden ünlü çiftin tatilinden ilk kare, yakın dostları Duygu Sarışın'dan geldi.

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç tatilde! O anlar böyle ortaya çıktı 1

"Kuruluş Orhan" dizisinin başarılı oyuncusu Mert Yazıcıoğlu ve bir süredir aşk yaşadığı Zeynep Artukmaç, yaz sezonuna romantik bir başlangıç yaptı. İlişkilerini artık gizlemeyen ve her fırsatta mutluluklarını paylaşan ikili, baş başa çıktıkları tatilde objektiflere takıldı.

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç tatilde! O anlar böyle ortaya çıktı 2

İLK KEZ GALADA EL ELE GÖRÜLMÜŞLERDİ

Geçtiğimiz mayıs ayında katıldıkları bir galada ilk kez el ele kameralar karşısına geçerek aşklarını ilan eden Yazıcıoğlu ve Artukmaç, o günden bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Galada muhabirlerin tatil planları hakkındaki sorularına, "Tabii ki yazın da beraberiz, birlikte yapacağız" yanıtını vererek planlarını gizlemeyen çift, sözlerini tuttu.

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç tatilde! O anlar böyle ortaya çıktı 3

TATİL KARESİNİ DUYGU SARIŞIN PAYLAŞTI

Çiftin gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği tatil beldesindeki keyifli anlarına, meslektaşları Duygu Sarışın eşlik etti. Tatil sırasında çekilen o özel kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Sarışın, hayranlardan gelen yoğun ilgiyi de beraberinde getirdi.

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç tatilde! O anlar böyle ortaya çıktı 4

Mert Yazıcıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından gelen bu yeni görüntü, sosyal medyada "aşk dolu bir yaz" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç tatilde! O anlar böyle ortaya çıktı 5

Ünlü çiftin tatilinden yeni kareler şimdiden merakla bekleniyor.

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç tatilde! O anlar böyle ortaya çıktı 6

ZEYNEP ARTUKMAÇ KİMDİR?

Zeynep Artukmaç, eğitim hayatına TED Ankara Koleji'nde başlamış ve 2007-2018 yılları arasında burada ilk ve orta öğrenimini tamamlamıştır. Yükseköğrenimini ise Bilkent Üniversitesi'nde sürdüren Artukmaç, Tasarım ve Görsel İletişim Bölümü'nden 2023 yılında mezun oldu.

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç tatilde! O anlar böyle ortaya çıktı 7

Artukmaç, 2021 yılında OGM Pictures bünyesinde Yönetmen Asistanı stajyeri olarak görev alırken, 2022 yılında ise ISTANBUL'74 Sanat ve Kültür Platformu'nda pazarlama stajyerliği yaptı.

Zeynep Artukmaç, aynı zamanda Türkiye'nin en tanınmış psikiyatr ve yazarlarından biri olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunudur.

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