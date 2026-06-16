Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç tatilde! O anlar böyle ortaya çıktı

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç, yaz sezonuna romantik bir başlangıç yaptı. İlişkilerini geçtiğimiz mayıs ayında ilan eden ünlü çiftin tatilinden ilk kare, yakın dostları Duygu Sarışın'dan geldi.

"Kuruluş Orhan" dizisinin başarılı oyuncusu Mert Yazıcıoğlu ve bir süredir aşk yaşadığı Zeynep Artukmaç, yaz sezonuna romantik bir başlangıç yaptı. İlişkilerini artık gizlemeyen ve her fırsatta mutluluklarını paylaşan ikili, baş başa çıktıkları tatilde objektiflere takıldı.

İLK KEZ GALADA EL ELE GÖRÜLMÜŞLERDİ Geçtiğimiz mayıs ayında katıldıkları bir galada ilk kez el ele kameralar karşısına geçerek aşklarını ilan eden Yazıcıoğlu ve Artukmaç, o günden bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Galada muhabirlerin tatil planları hakkındaki sorularına, "Tabii ki yazın da beraberiz, birlikte yapacağız" yanıtını vererek planlarını gizlemeyen çift, sözlerini tuttu.

TATİL KARESİNİ DUYGU SARIŞIN PAYLAŞTI Çiftin gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği tatil beldesindeki keyifli anlarına, meslektaşları Duygu Sarışın eşlik etti. Tatil sırasında çekilen o özel kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Sarışın, hayranlardan gelen yoğun ilgiyi de beraberinde getirdi.

Mert Yazıcıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından gelen bu yeni görüntü, sosyal medyada "aşk dolu bir yaz" yorumlarının yapılmasına neden oldu.