Ünlü oyuncu Adnan Koç'a bir dava daha! Bu kez 'adam öldürme'den yargılanacak

Ünlü oyuncu Adnan Koç uyuşturucu operasyonunda 6 polisin yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yapılan itirazlar üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanıkların 'Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan yargılanarak cezalandırılması gerektiğine karar vererek dosyayı tekrar yerel mahkemeye iade etti.

Giriş Tarihi: 01.11.2021 14:00 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 14:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL