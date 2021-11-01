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Edis sessizliğini bozdu! Zeynep Bastık’la videosu hakkında ilk kez konuştu

Edis ve Zeynep Bastık'ın bir partideki samimi dansı sosyal medyanın gündemine oturmuş, ikiliye çok sayıda eleştiri gelmişti. Bastık'ın kısa süre önce nikah masasına oturduğu Tolga Akış'a da hakkında yapılan yorumlara sosyal medyadan cevap vermişti. Yakışıklı şarkıcı, haftalar sonra konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 01.11.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 13:27
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Edis sessizliğini bozdu! Zeynep Bastık’la videosu hakkında ilk kez konuştu

Ünlü şarkıcılar Zeynep Bastık ve Edis, geçtiğimiz haftalarda katıldıkları bir partide dans etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ikilinin dans görüntülerine eleştiri yağdırmıştı.

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Edis sessizliğini bozdu! Zeynep Bastık’la videosu hakkında ilk kez konuştu

ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İkilinin dans videosuna gelen "Zeynep'in eşi bu duruma ne diyecek?" yorumlarının ardından Tolga Akış sessizliğini bozmuş ve hakkında yapılan eleştirilerle dalga geçmişti.

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Edis sessizliğini bozdu! Zeynep Bastık’la videosu hakkında ilk kez konuştu

Bir fotoğrafını yayınlayan Tolga Akış, "Küfürlerinizin bir kısmını gördüm. Komik şeyler de vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Edis sessizliğini bozdu! Zeynep Bastık’la videosu hakkında ilk kez konuştu

"Kendimi şu an Zeynep Bastık'ın kocası gibi hissediyorum" yorumu üzerine "Bir rahatlama, bir genişlik gelmiş" mesajını yazan Akış, kendilerinden açıklama istenmesine ise "Ne diyelim istiyorsun?" karşılık vermişti.

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Edis sessizliğini bozdu! Zeynep Bastık’la videosu hakkında ilk kez konuştu

"OTURUYORUM"

"Zeynep Bastık'ın kocası şu an ne yapıyor?" diyen kullanıcıya "Oturuyorum" diyen reklamcı, "Bırakın da o düşünsün" mesajını ise "Zaten" şeklinde yanıtlamıştı.