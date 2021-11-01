Edis sessizliğini bozdu! Zeynep Bastık’la videosu hakkında ilk kez konuştu

Edis ve Zeynep Bastık'ın bir partideki samimi dansı sosyal medyanın gündemine oturmuş, ikiliye çok sayıda eleştiri gelmişti. Bastık'ın kısa süre önce nikah masasına oturduğu Tolga Akış'a da hakkında yapılan yorumlara sosyal medyadan cevap vermişti. Yakışıklı şarkıcı, haftalar sonra konuyla ilgili ilk kez konuştu.