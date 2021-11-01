Mehmet Akif Alakurt'tan Erkan Özerman açıklaması: Yoklamasını çeker potansiyel varsa…

Best Model 2021 yarışmacılarının Erkan Özerman hakkındaki skandal iddiaları magazin gündeminden düşmedi. 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?' şeklinde mesajlar atıldığını, teklifi kabul etmeyenlerin ise dereceye giremediğini iddia eden yarışmacılar gözlerin eski Best Model yarışmacılarına çevrilmesine neden oldu. Çağla Şıkel'in ardından bir açıklama da Mehmet Akif Alakurt'tan geldi. Sosyal medyadan gelen soruyu cevaplayan Alakurt'un sözleri olay oldu.