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Mehmet Akif Alakurt'tan Erkan Özerman açıklaması: Yoklamasını çeker potansiyel varsa…

Best Model 2021 yarışmacılarının Erkan Özerman hakkındaki skandal iddiaları magazin gündeminden düşmedi. 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?' şeklinde mesajlar atıldığını, teklifi kabul etmeyenlerin ise dereceye giremediğini iddia eden yarışmacılar gözlerin eski Best Model yarışmacılarına çevrilmesine neden oldu. Çağla Şıkel'in ardından bir açıklama da Mehmet Akif Alakurt'tan geldi. Sosyal medyadan gelen soruyu cevaplayan Alakurt'un sözleri olay oldu.

Giriş Tarihi: 01.11.2021 14:26 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 14:26
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Mehmet Akif Alakurt’tan Erkan Özerman açıklaması: Yoklamasını çeker potansiyel varsa…

Geçtiğimiz günlerde 34. Best Model of Turkey yarışmacılarının bazıları katıldıkları canlı yayında derece alabilmek için Erkan Özerman'ın 'ahlaksız teklif'te bulunduğuna dair iddialarda bulunmuş ve Özerman'ın elinde pek çok ünlü modelin kaseti olduğu iddiası ortaya atılmıştı.

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Mehmet Akif Alakurt’tan Erkan Özerman açıklaması: Yoklamasını çeker potansiyel varsa…

'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz'ın, birincinin önceden belli olduğu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğu yönündeki açıklamaları gündeme oturdu

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Mehmet Akif Alakurt’tan Erkan Özerman açıklaması: Yoklamasını çeker potansiyel varsa…

"DERECEYE GİRECEKLER BELLİYDİ"

Yılmaz açıklamasında, "Dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" gibi şoke edici iddialarda bulundu.

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Mehmet Akif Alakurt’tan Erkan Özerman açıklaması: Yoklamasını çeker potansiyel varsa…

Gündemden düşmeyen iddialara dair eski Best Model Mehmet Akif Alakurt'tan sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklama geldi.

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Mehmet Akif Alakurt’tan Erkan Özerman açıklaması: Yoklamasını çeker potansiyel varsa…

Bir takipçisinin, "Abi, Best Model olayları nedir? Çocuklara ahlaksız teklif yapıldığı iddia ediliyor. O teklifi kabul edenler de derece alıyormuş." mesajına cevap veren Alakurt, çarpıcı açıklamada bulundu.