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Ünlü model Winnie Harlow’ın uçak paylaşımı başına bela oldu
Geçtiğimiz günlerde Milano Moda Haftası'nda podyuma çıkan 25 yaşındaki model Winnie Harlow'un son paylaşımı başına bela oldu. Defile bittikten sonra dönüş yolunda uçakta yaşadığı sıkıntıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki yağdı. First Class'ta yer bulamadığı için ekonomi sınıfında seyahat etmek zorunda kalan Harlow, uçakta uyurken çekilmiş bir pozunu paylaşarak, ekonomi sınıfında seyahat etmenin ne kadar zor olduğundan bahsetti. Harlow'un, ekonomi sınıfını şikayet ettiği fotoğraf, hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 20.09.2019 13:02 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 13:06
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