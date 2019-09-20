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Ünlü model Winnie Harlow’ın uçak paylaşımı başına bela oldu

Geçtiğimiz günlerde Milano Moda Haftası'nda podyuma çıkan 25 yaşındaki model Winnie Harlow'un son paylaşımı başına bela oldu. Defile bittikten sonra dönüş yolunda uçakta yaşadığı sıkıntıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki yağdı. First Class'ta yer bulamadığı için ekonomi sınıfında seyahat etmek zorunda kalan Harlow, uçakta uyurken çekilmiş bir pozunu paylaşarak, ekonomi sınıfında seyahat etmenin ne kadar zor olduğundan bahsetti. Harlow'un, ekonomi sınıfını şikayet ettiği fotoğraf, hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 20.09.2019 13:02 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 13:06
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Ünlü model Winnie Harlow’ın uçak paylaşımı başına bela oldu

25 yaşındaki Kanadalı model Winnie Harlow, uçakta yaşadığı bir sıkıntıyı sosyal medya hesabından paylaşınca, hayranlarının tepkisiyle karşılaştı.

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Ünlü model Winnie Harlow’ın uçak paylaşımı başına bela oldu

Geçtiğimiz günlerde, Milano Moda Haftası'nda podyuma çıkan Kanadalı model Winnie Harlow, defile bittikten sonra dönüş yolunda yaşadığı bir sıkıntıyı takipçileriyle paylaştı.

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  • 185
Ünlü model Winnie Harlow’ın uçak paylaşımı başına bela oldu

First Class'ta yer bulamadığı için ekonomi sınıfında seyahat etmek zorunda kalan Harlow, uçakta uyurken çekilmiş bir pozunu paylaşarak, ekonomi sınıfında seyahat etmenin ne kadar zor olduğundan bahsetti.

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Ünlü model Winnie Harlow’ın uçak paylaşımı başına bela oldu

Ayaklarını yanındaki koltuğa koyduğu görülen Harlow'un, ekonomi sınıfını şikayet ettiği fotoğraf, hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Ünlü model Winnie Harlow’ın uçak paylaşımı başına bela oldu

Takipçileri Harlow'a, ''İnsanlar her gün bu şekilde yolculuk yapıyor, amma abarttın'', ''Aman seni zavallı şey, yanındaki koltuğu da satın alıp kimse oturamasın diye ayağını mı koydun? Yani bizim gibi sıradan insanlar yanına gelemesin diye'' ve ''Senin için çok üzüldüm; demek first class uçamıyorsun. Bu çok zor olmalı. Peki hayatındaki tek problem bu mu?'' gibi oldukça sert yorumlarda bulundular.