Ünlü manken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş yol ayrımında! Boşanma sebebi ortaya çıktı: Olay Harun Tan’a kadar gidince bardak taştı

Ünlü manken Ebru Şallı - Uğur Akkuş cephesinden kötü haber geldi. Güzel manken, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı Uğur Akkuş'tan boşanmaya karar verdi. Olayın içine eski eşi Harun Tan da girince gerilim tırmandı! Ebru Şallı'nın Uğur Akkuş'tan boşanma sebebi de gün yüzüne çıktı. 2019'da Çırağan Sarayı'nda şatafatlı bir düğünle dünya evine giren Ebru Şallı - Uğur Akkuş cephesinde neler oldu? İşte ayrıntılar…