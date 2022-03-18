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Ünlü manken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş yol ayrımında! Boşanma sebebi ortaya çıktı: Olay Harun Tan’a kadar gidince bardak taştı

Ünlü manken Ebru Şallı - Uğur Akkuş cephesinden kötü haber geldi. Güzel manken, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı Uğur Akkuş'tan boşanmaya karar verdi. Olayın içine eski eşi Harun Tan da girince gerilim tırmandı! Ebru Şallı'nın Uğur Akkuş'tan boşanma sebebi de gün yüzüne çıktı. 2019'da Çırağan Sarayı'nda şatafatlı bir düğünle dünya evine giren Ebru Şallı - Uğur Akkuş cephesinde neler oldu? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 18.03.2022 13:01 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 13:05
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Ünlü manken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş yol ayrımında! Boşanma sebebi ortaya çıktı: Olay Harun Tan’a kadar gidince bardak taştı

Ünlü manken Ebru Şallı, 3 sene önce Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle "iyi günde kötü günde 'evet'" dediği Uğur Akkuş ile boşanmaya karar verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü manken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş yol ayrımında! Boşanma sebebi ortaya çıktı: Olay Harun Tan’a kadar gidince bardak taştı

8 YIL HAPİS İDDİASI

2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü.

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Ünlü manken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş yol ayrımında! Boşanma sebebi ortaya çıktı: Olay Harun Tan’a kadar gidince bardak taştı

MADDİ ZORLUKLARLA YENİLDİLER

Maddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan Şallı'nın, artık boşanma kararı aldığı iddia edildi.

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Ünlü manken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş yol ayrımında! Boşanma sebebi ortaya çıktı: Olay Harun Tan’a kadar gidince bardak taştı

SOYADINI KALDIRDI

Evlenir evlenmez soyadını değiştiren Şallı, sosyal medya hesabında bir değişiklik yaptı.

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Ünlü manken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş yol ayrımında! Boşanma sebebi ortaya çıktı: Olay Harun Tan’a kadar gidince bardak taştı

Eski manken, Akkuş soyadını kaldırdı.