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Ünlü komedyen Tolga Çevik'e videolu ifşa şoku! Mahkemenin yolunu tuttu erişim engeli geldi

Komedyen Tolga Çevik ifşa videosuyla büyük şok yaşadı. Vergi Dairesinin internet sitesi üzerinden Çevik'in TC Kimlik numarasını ele geçiren kullanıcı, telefon, ikametgâh ve nüfus bilgilerinin de nasıl ele geçirileceğini anlattığı bir video çekti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerle kişisel bilgileri ifşa edilen Tolga Çevik mahkemenin yolunu tuttu. İşte haberin ayrıntıları...

Sabah
Giriş Tarihi: 21.07.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 09:45
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Ünlü komedyen Tolga Çevik’e ifşa şoku! Mahkemenin yolunu tuttu erişim engeli geldi

Vergi Dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyen Tolga Çevik'in TC Kimlik numarasını ele geçiren kullanıcı, telefon ikametgâh ve nüfus bilgilerinin de nasıl ele geçirileceğini anlattığı bir video çekti. Sosyal medyada yayınlanan video ile kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini gören Çevik, videonun kaldırılması için Sulh Ceza Hâkimliğine başvurdu. Çevik, devlet kurumlarının hizmetini kötüye kullanarak kişisel bilgilerini ele geçiren şahsın cezalandırılmasını istedi.

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Ünlü komedyen Tolga Çevik’e ifşa şoku! Mahkemenin yolunu tuttu erişim engeli geldi

Ünlü komedyen Tolga Çevik, kişisel bilgelerini ele geçirerek sosyal medya hesabından paylaşan kullanıcıyı ihbar etti. Emir T. İsimli bir kullanıcı kişilerin internet sitesi üzerinden ele geçirilen TC Kimlik numarasıyla kişisel bilgilerinin nasıl ifşa edileceğine ilişkin bir video çekti. Videoda, Vergi Dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyene ait şirket bilgilerini girdikten sonra Çevik'in TC Kimliğini ele geçiren kullanıcı, ardından özel bir telekomünikasyon şirketinin sitesine girerek fatura bilgilerini buldu. Ardından Çevik'in ikamet adresini hukuka aykırı şekilde ifşa eden Emir, kişilerin özel bilgilerine ulaşım için yol gösterdi.

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Ünlü komedyen Tolga Çevik’e ifşa şoku! Mahkemenin yolunu tuttu erişim engeli geldi

VİDEO KALDIRILDI

Dilek Yaman'ın haberine göre, videodan haberdar olan Çevik, paylaşılan bilgiler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak videodaki bilgileri paylaşan şahsın, milyonlarca kişi tarafından bir platforma paylaşarak kendisini hedef gösterdiğini ve kötü niyetli olarak devlet kurumlarının hizmetini kötüye kullandığını ileri sürdü. Kişisel bilgilerini hukuka aykırı olarak ele geçiren ve yayınlayan şahsın cezalandırılmasını isteyen Çevik'in talebi sonrası hakimlik, videoya erişim engeli getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ünlü komedyen Tolga Çevik’e ifşa şoku! Mahkemenin yolunu tuttu erişim engeli geldi

Komedyen Tolga Çevik ile mutlu bir evlilik sürdüren Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Çevik, 40 yaşına bastı. Eşine doğum günü için sürpriz yapan ünlü isim, Özge Çevik'e yeniden evlenme teklifinde bulundu. Tolga Çevik, 2004 yılında meslektaşı Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Çevik ile nikah masasına oturmuştu.

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Ünlü komedyen Tolga Çevik’e ifşa şoku! Mahkemenin yolunu tuttu erişim engeli geldi

Mutlu birliktelikleri devam eden ve Tuna ile Tan adında iki çocukları olan çiftten ünlü komedyen, geçtiğimiz aylarda Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk olmuştu. Çevik, yıllar önce yaşadıkları kız isteme anısıyla izleyenleri güldürmüştü.