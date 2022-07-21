21 Temmuz 2022, Perşembe
Ünlü komedyen Tolga Çevik'e videolu ifşa şoku! Mahkemenin yolunu tuttu erişim engeli geldi
Komedyen Tolga Çevik ifşa videosuyla büyük şok yaşadı. Vergi Dairesinin internet sitesi üzerinden Çevik'in TC Kimlik numarasını ele geçiren kullanıcı, telefon, ikametgâh ve nüfus bilgilerinin de nasıl ele geçirileceğini anlattığı bir video çekti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerle kişisel bilgileri ifşa edilen Tolga Çevik mahkemenin yolunu tuttu. İşte haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 21.07.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 09:45
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