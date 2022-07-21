Kutsi’nin eşi Sibel Ülker geri adım attı: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

"SÖYLEDİKLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Söylediklerinin yanlış anlaşıldığını ifade eden Ülker şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü yaptığım paylaşım tamamen yanlış anlaşılmıştır. Paylaşımımda sevgili eşim Kutsi'nin ismi dahi geçmemiştir. Kendisiyle boşandığımız gibi böyle bir durum söz konusu dahi değildir. Konu zaten Kutsi'yle evli olduğum için etraftan yapılan manipüle ve baskılarla alakalıdır. Yüzlerinde bir maskeyle bana oyunculara taş çıkartan performans sergileyip arkamdan çevrilen işlerdir. Gizli olan Instagram sayfamdan yaptığım bu paylaşımın böyle yorumlanarak yayılmasına ve gündemi meşgul etmesine üzgünüm."