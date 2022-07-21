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Kutsi'nin eşi Sibel Ülker geri adım attı: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi Feyza Çıpa ile 7 yıllık ilişkisini sonlandırmasının ardından rol aldığı dizinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile evlenmişti. Sessiz sedasız nikah masasına oturan çiftten şok eden haber geldi. Kutsi'nin eşi sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalar yaptı. Kendisinin ve çocuklarının şiddet gördüğünü iler süren Sibel Ülker, "Bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu" dedi. Şiddet açıklamasının gündem olmasının ardından yeni bir açıklama yapan Ülker geri adım attı.

Giriş Tarihi: 21.07.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 13:05
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Kutsi’nin eşi Sibel Ülker geri adım attı: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

Feyza Çıpa ile 8 yıllık ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra, 11 Mart 2021'de Sibel Ülker ile hayatını birleştiren Kutsi'nin evliliği şaşırtmıştı.

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Kutsi’nin eşi Sibel Ülker geri adım attı: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

Kutsi, "Benim Annem Bir Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile Gaziantep'te nikah masasına oturmuştu. Sibel Ülker'in, Kutsi ile yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması sürpriz aşkı ortaya çıkarmıştı.

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Kutsi’nin eşi Sibel Ülker geri adım attı: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

"ÇOCUKLARIMLA BERABER ŞİDDET GÖRÜYORUM"

Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi. Instagram hesabından sert bir açıklama yapan Sibel Ülker, "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım... Şu an söyleyeceğim tek şey bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu! Ve o maskelerinin altında hiç bilmediğiniz yüzleri var!" mesajını paylaştı.

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Kutsi’nin eşi Sibel Ülker geri adım attı: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

GERİ ADIM ATTI

Magazin gündemine oturan açıklamaların ardıdan yeni bir paylaşım yapan Sibel Ülker geri adım attı.

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Kutsi’nin eşi Sibel Ülker geri adım attı: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

"SÖYLEDİKLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Söylediklerinin yanlış anlaşıldığını ifade eden Ülker şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü yaptığım paylaşım tamamen yanlış anlaşılmıştır. Paylaşımımda sevgili eşim Kutsi'nin ismi dahi geçmemiştir. Kendisiyle boşandığımız gibi böyle bir durum söz konusu dahi değildir. Konu zaten Kutsi'yle evli olduğum için etraftan yapılan manipüle ve baskılarla alakalıdır. Yüzlerinde bir maskeyle bana oyunculara taş çıkartan performans sergileyip arkamdan çevrilen işlerdir. Gizli olan Instagram sayfamdan yaptığım bu paylaşımın böyle yorumlanarak yayılmasına ve gündemi meşgul etmesine üzgünüm."