Alişan’dan kardeşinin ölüm yıl dönümde yürek yakan paylaşım: Bir yıl geçti sensiz...

"HEP SENİN OLMADIĞIN ANLAR OLACAK"

Ünlü şarkıcı, "Yarın akşam seninle ilgili, 'geçen sene şuradaydık, şunu yapıyorduk' diyeceğimiz hiçbir şey kalmayacak. Bir önceki sene hep senin olmadığın anlar olacak"