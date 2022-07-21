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Alişan’dan kardeşinin ölüm yıl dönümde yürek yakan paylaşım: Bir yıl geçti sensiz...
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüs nedeniyle genç yaşta hayatını kaybetmişti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan şarkıcının acısı dinmedi. Ölüm yıldönümünde ünlü şarkıcıdan bugün yürekleri paramparça eden yeni paylaşım geldi. Selçuk Tektaş ile çekildiği bir karesini paylaşan Alişan'ın duygu yüklü sözleri hüzünlendirdi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 21.07.2022 10:41Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 10:43