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Alişan’dan kardeşinin ölüm yıl dönümde yürek yakan paylaşım: Bir yıl geçti sensiz...

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüs nedeniyle genç yaşta hayatını kaybetmişti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan şarkıcının acısı dinmedi. Ölüm yıldönümünde ünlü şarkıcıdan bugün yürekleri paramparça eden yeni paylaşım geldi. Selçuk Tektaş ile çekildiği bir karesini paylaşan Alişan'ın duygu yüklü sözleri hüzünlendirdi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.07.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 10:43
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Alişan’dan kardeşinin ölüm yıl dönümde yürek yakan paylaşım: Bir yıl geçti sensiz...

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüs nedeniyle genç yaşta aramızdan ayrılmıştı.

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Alişan’dan kardeşinin ölüm yıl dönümde yürek yakan paylaşım: Bir yıl geçti sensiz...

Büyük bir acı yaşayan Alişan, evlatları ve yeğenleri ile moral bularak acısını bir nebze de olsa alışmaya çalışıyor.

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Alişan’dan kardeşinin ölüm yıl dönümde yürek yakan paylaşım: Bir yıl geçti sensiz...

Alişan geçen haftalarda genç yaşta toprağa verdiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününde yaptığı paylaşımı ile herkesi hüzünlendirmişti.

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Alişan’dan kardeşinin ölüm yıl dönümde yürek yakan paylaşım: Bir yıl geçti sensiz...

Sosyal medyayı sık kullanan Alişan geçen günlerde yeni paylaşımıyla yürekleri burkmuştu.

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Alişan’dan kardeşinin ölüm yıl dönümde yürek yakan paylaşım: Bir yıl geçti sensiz...

"HEP SENİN OLMADIĞIN ANLAR OLACAK"

Ünlü şarkıcı, "Yarın akşam seninle ilgili, 'geçen sene şuradaydık, şunu yapıyorduk' diyeceğimiz hiçbir şey kalmayacak. Bir önceki sene hep senin olmadığın anlar olacak"