A.B.İ.’de kritik sevkiyat gecesi! Doğan gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor

A.B.İ.'nin 21. bölümünde Saruhan, gizemli düşmanını ortaya çıkarmak için Adnan'la yapacağı sevkiyatı tuzağa çevirirken Doğan da Leyla'nın evlilik kararının ardındaki gerçeği araştırır. Heyecan dolu bölüm bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

ATV'nin ikinci sezonuyla ekranlara gelen dizisi A.B.İ.'de heyecan dorukta. İşte 21. bölümde Saruhan ve Doğan arasında yaşanacak gelişmeler ve hikâyenin seyrini değiştirecek olaylar...

A.B.İ. 21. BÖLÜM ÖZETİ: Limanda karşılaştığı meydan okuma Saruhan'ın öfkesini büyütürken, gizemli düşmanını ortaya çıkarmak için tehlikeli bir plan devreye girer. A.B.İ. 21. BÖLÜM FRAGMANI "NEYİN BEDELİNİ ÖDÜYORSUN LEYLA?"

Adnan'la yapacağı kritik sevkiyatı bir tuzağa dönüştüren Saruhan, karşısındaki adamın bu kez elinden kaçamayacağından emindir. Ancak Doğan'ın da Saruhan'ın hamlesine karşı hazırladığı sürprizler vardır.

Doğan, Leyla'nın Saruhan'la evlenme kararının ardında başka bir neden olduğuna inanır ve gerçeğin peşini bırakmaz. Murat kimliğiyle Rüya'ya yaklaşması, Leyla'nın geçmişine dair önemli bir çelişkiyi ortaya çıkarır.

Doğan'ın şüpheleri giderek güçlenirken, Saruhan'ın Leyla'nın parmağına yüzük taktığı gece ikili bir kez daha karşı karşıya gelir. Doğan gerçeği öğrenmeye yaklaşırken Leyla'nın asıl amacı bambaşkadır: Doğan'ı yaklaşan sevkiyattan ve Saruhan'ın dünyasından mümkün olduğunca uzak tutmak.