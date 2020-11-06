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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeyli rüzgarı esecek! Behzat'ın vurulması şimşekleri üzerine çekti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeyli rüzgarı esecek! Behzat'ın vurulması şimşekleri üzerine çekti!
ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeyli fırtınası esecek. Behzat'ın vurulması sonrasında Hızır'ın yapacağı hamle merak ediliyor. Korkmazlar'ın ilk hedefi haline gelen Alparslan ise kendisini aleme kabul ettirmenin yollarını arıyor. İlyas saldırının ardından abisi ile fikir ayrılığı yaşamanın yanında Ömür'ün söyledikleri karşısında yıkılıyor. Fırtınaların kopacağı yeni bölüm iple çekiliyor.
Giriş Tarihi: 06.11.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 16:24
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Behzat'ın vurulması sonrasında yeni planlar devreye sokuluyor. İlyas'ın yanında vurulan Behzat'ın ölüp ölmeyeceği yeni bölüm için en merak edilen konular arasında yer alıyor. Yaman Korkmaz'ın adamları hain pusu sonrasında Behzat'ı yaraladı. Façalılar artık masanın kararını dinlemeyecek kadar öfkelidir. Ömür bir yandan, abisi bir yandan Çakırbeyli ailesine ve masa üyelerine baskılarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR BEHZAT ÖLDÜ MÜ? EMİR BENDERLİOĞLU DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Yaman Korkmaz'ın adamları tarafından vurulan Behzat'ın ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak.
EMİR BENDERLİOĞLU KİMDİR?
Emir Benderlioğlu 28 Ekim 1979'da Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi.Önce Heykel okuyan oyuncu daha sonra Grafik Bölümüne geçti, daha sonra TRT tanıtım koordinatörü olarak çalıştı. Ankara'da Alper Çağlar ile tanıştı ve daha sonra Alper Çağlar'ın yönetiminde pek çok filmde oynadı. Çağlar'ın filmlerindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu Harika Uygur casting ajansına kaydoldu ve İstanbul'a yerleşti.
Ademin Trenleri adlı filmdeki karakterlerden biri olan Bekir karakterini canlandırdı. Daha sonra da Sessiz Fırtına adlı dizide İbrahim karakterini canlandırdı. 2008 yılında da Med Yapım dizisi olan Dedektif Biraderler'de başrol oyuncusu olarak Savaş karakterini canlandırdı. Şimdi ise Kavak Yelleri'nde Mine'nin sevgilisi Burak karakteri ile karşımıza çıkan Emir Benderlioğlu fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenmektedir. Animasyon, 3D grafik gibi konulardaki yarışmalarda da ödüller kazanmıştır. Ayrıca yakın zaman önce yakın arkadaşı Işın Karaca, Ferdi Kurtuldu ve Eda Ertürk'le İstanbul Cihangir Akyol sokakta Cafe Benderli isminde bir cafe açmıştır. 2010'un Ocak ayında vizyona giren Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde adlı komedi filminde Durul karakteri ile karşımıza çıkmıştır. 2009'da ise TRT 1'de yayınlanan Ayrılık adlı dizide Eytan karakterini canlandırdı. 06.07.2010'da ise kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi. 2010'un Ağustos ayında Fox'ta yayınlanan Keskin Bıçak dizisinde başrol karakterlerinden biri olan Çetin'i canlandırdı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakterini canlandırmaktadır.
"Seni masada görmek istiyoruz!"
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir. Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir. Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.