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Ünlü isimlerden koronavirüs önlemi! Evlerine kapandılar
Koronavirüs tüm dünyaya yayılmaya devam ederken salgına karşı alınan tedbirler arttırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu olmadığı sürece evden çıkmayın çağrısına uyan ünlü isimler ise salgından etkilenmemek için kendisini eve kapattı. Ev hallerini sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen ünlüler takipçilerini evde kalmaları için uyardu. İşte ünlü isimlerin yaptıkları o paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 18.03.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 14:55
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