18 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Ünlü isimlerden koronavirüs önlemi! Evlerine kapandılar

Koronavirüs tüm dünyaya yayılmaya devam ederken salgına karşı alınan tedbirler arttırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu olmadığı sürece evden çıkmayın çağrısına uyan ünlü isimler ise salgından etkilenmemek için kendisini eve kapattı. Ev hallerini sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen ünlüler takipçilerini evde kalmaları için uyardu. İşte ünlü isimlerin yaptıkları o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 18.03.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 14:55
  • 1
  • 26
Ünlü isimlerden koronavirüs önlemi! Evlerine kapandılar

DEMET AKALIN

  • 2
  • 26
Ünlü isimlerden koronavirüs önlemi! Evlerine kapandılar

DANİLO ZANNA

  • 3
  • 26
Ünlü isimlerden koronavirüs önlemi! Evlerine kapandılar

BUSE VAROL VE ALİŞAN

  • 4
  • 26
Ünlü isimlerden koronavirüs önlemi! Evlerine kapandılar

EZGİ EYÜBOĞLU

  • 5
  • 26
Ünlü isimlerden koronavirüs önlemi! Evlerine kapandılar

EŞE YARDIM

Eve kapanan Erhan Yazıcıoğlu günlerini eşi Müge Yazıcıoğlu'na yardımcı olarak geçiriyor. Mutfağa girip börek de yapan ünlü tiyatrocu, "Koronavirüsün Türkiye'de pek varlık gösteremeyeceğine inanıyorum ama yine de önlemlerimizi alıyoruz tabii ki" dedi.