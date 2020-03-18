18 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Gamze Özçelik’ten eski eşi Uğur Pektaş’a şok hamle! Survivor dönüşü öğrendi

Gamze Özçelik'ten Survivor'dan dönen eski eşi Uğur Pektaş'a şoke eden bir hamle geldi. 2008 yılında nikah masasına oturan ve 4 yıl sonra ayrılmıştı. İlişkilerine ikinci bir şans tanıyan ikili yeniden ayrılmıştı. Bu yıl Survivor'a katılan Uğur Pektaş sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılıp İstanbul'a geri döndü ve kötü sürprizle karşılaştı. Özçelik, eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan karar aldırdı.

Giriş Tarihi: 18.03.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 11:45
  • 1
  • 89
Gamze Özçelik’ten eski eşi Uğur Pektaş’a şok hamle! Survivor dönüşü öğrendi

Gamze Özçelik yakın çevresini şaşırtan bir karar alarak eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'la görüşmesini yasaklamak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme de Pektaş'ın velayeti annesinde olan Murathan'ı hafta sonu görmesini yasaklayan karar aldı.

  • 2
  • 89
Gamze Özçelik’ten eski eşi Uğur Pektaş’a şok hamle! Survivor dönüşü öğrendi

4 YIL EVLİ KALDILAR

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına almıştı. Ancak Özçelik ve Pektaş'ın bu mutluluğu sadece 4 yıl sürdü.

  • 3
  • 89
Gamze Özçelik’ten eski eşi Uğur Pektaş’a şok hamle! Survivor dönüşü öğrendi

2012 yılında boşanan çift, 5 yıl sonra ilişkilerine bir şans daha tanımış ancak bu deneme de bir kez daha ayrılıkla sonuçlandı. Bu süreçte Murathan'ın velayeti, anne Gamze Özçelik'teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş'ı hafta sonlarında ziyaret ediyordu.

  • 4
  • 89
Gamze Özçelik’ten eski eşi Uğur Pektaş’a şok hamle! Survivor dönüşü öğrendi

NEDENİ BİLİNMİYOR

"Survivor Ünlüler Gönüllüler 2020" yarışmasına katılan Uğur Pektaş, yaşadığı sakatlık yüzünden yarışmadan ayrılıp İstanbul'a döndü ve kötü bir sürprizle daha karşılaştı. Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan karar aldırdı.

  • 5
  • 89
Gamze Özçelik’ten eski eşi Uğur Pektaş’a şok hamle! Survivor dönüşü öğrendi

Özçelik'in bu kararı aldırmasındaki neden ise henüz bilinmiyor.