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Gamze Özçelik’ten eski eşi Uğur Pektaş’a şok hamle! Survivor dönüşü öğrendi
Gamze Özçelik'ten Survivor'dan dönen eski eşi Uğur Pektaş'a şoke eden bir hamle geldi. 2008 yılında nikah masasına oturan ve 4 yıl sonra ayrılmıştı. İlişkilerine ikinci bir şans tanıyan ikili yeniden ayrılmıştı. Bu yıl Survivor'a katılan Uğur Pektaş sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılıp İstanbul'a geri döndü ve kötü sürprizle karşılaştı. Özçelik, eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan karar aldırdı.
Giriş Tarihi: 18.03.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 11:45
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