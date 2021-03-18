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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Emre Kınay koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu…
Oyuncu Emre Kınay, koronavirüse yakalandı. 10 gündür karantinada olan Kınay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kronik rahatsızlığı nedeniyle hastalığı zorlu geçirdiğini belirten Kınay, şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Giriş Tarihi: 18.03.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 12:50
51 yaşındaki Emre Kınay, koronavirüse yakalandı. Karantinaya giren ve 10. günün dolduran Kınay video çekerek sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kronik sinüzit rahatsızlığı nedeniyle hastalığı zorlu geçirdiğini belirten Kınay, şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
İşte Kınay o açıklaması:
"Dayanılmaz beden sancıları, ağrıları çok çekmedim. Kas ağrılarım oldu. Kronik sinüzitim vardı. İlk 3 gün beni oradan zorladı. Şu anda gayet iyi durumdayım."
"Yarın 10. günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım. Ardından doğru sete gideceğim."
"27 Mart'ta da Dijital Tiyatronun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim. İyiyim panik edilecek bir şey yok" dedi."