Akıncı dizisi gümbür gümbür geliyor! Sultanın şehri ona emanet!

Atv'nin yeni dizsi Akıncı'nın birinci bölüm afiş ve fragmanı yayınlandı, heyecanın dozu arttı. 1 Ocak 2021'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan ve Türk televizyonlarında çığır açmaya hazırlanan Akıncı, aksiyon dolu sahneleriyle oldukça ilgi çekti. Kökleri Osmanlı'ya dayanan bir kahramanın hikayesinin anlatılacağı Akıncı, sıra dışı konusuyla şimdiden heyecan yarattı.