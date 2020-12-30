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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı dizisi gümbür gümbür geliyor! Sultanın şehri ona emanet! Akıncı dizisi gümbür gümbür geliyor! Sultanın şehri ona emanet!
Atv'nin yeni dizsi Akıncı'nın birinci bölüm afiş ve fragmanı yayınlandı, heyecanın dozu arttı. 1 Ocak 2021'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan ve Türk televizyonlarında çığır açmaya hazırlanan Akıncı, aksiyon dolu sahneleriyle oldukça ilgi çekti. Kökleri Osmanlı'ya dayanan bir kahramanın hikayesinin anlatılacağı Akıncı, sıra dışı konusuyla şimdiden heyecan yarattı.
Giriş Tarihi: 30.12.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 14:41
ATV'nin merakla beklenen dizisi Akıncı 1. bölüm fragmanı ve afişi yayınlandı, heyecanın dozu arttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Akıncı 1. ölüm fragmanı aksiyon sahneleri ile şimdiden oluşan hayranlarında büyük heyecan yarattı.
Yeni yılın ilk gününde izleyiciyle buluşacak olan dizi, köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatacak.
atv'de ekran macerasına başlamak için gün sayan Akıncı'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.
Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021'de saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.