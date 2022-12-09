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Ünlü fenomen Cansu Nur Çufalı kocasını darbetti! Yüzünde ve burnunda yırtıklar var

Eski manken ve sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalı boşanma aşamasında olduğu eşi Yusuf Yosi Özlevi ile birbirine girdi. Kuruçeşme'deki bir eğlence mekanına giden iş adamı karşısında Cansu Nur Çufalı'yı görünce "Çocuğu her gece evde bırakıp geziyorsun. Burada ne işin var?" diyerek tepki gösterdi. İddiaya göre genç kadın, kendisine tepki gösteren eşine "Sen bana karışamazsın" diyerek tepki gösterdi ve çantayı eline alarak, eşine saldırdı.

Giriş Tarihi: 09.12.2022 08:37 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 08:37
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Ünlü fenomen Cansu Nur Çufalı kocasını darbetti! Yüzünde ve burnunda yırtıklar var

Eski manken ve sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalı, geçen yıl evlendiği ünlü tekstilci Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini üç kadınla aldattığını iddia etmiş, ardından katıldığı televizyon programında bu kadınlardan birinin ünlü olduğunu açıklamıştı.

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Ünlü fenomen Cansu Nur Çufalı kocasını darbetti! Yüzünde ve burnunda yırtıklar var

2 MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASI

Özlevi, eşinin iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eşine karşı 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşinin kendisine iftira attığını ve para koparmak için olmayan aldatma hikayelerini varmış gibi anlattığını ileri süren işadamı, eşinden 2 milyon lira tazminat ile çocuğun velayetini talep etti.

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Ünlü fenomen Cansu Nur Çufalı kocasını darbetti! Yüzünde ve burnunda yırtıklar var

Cansu Nur Çufalı da Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eşine karşı koruma kararı aldırdı.

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Ünlü fenomen Cansu Nur Çufalı kocasını darbetti! Yüzünde ve burnunda yırtıklar var

MEKANDA ÇANTASIYLA SALDIRDI

Taraflar arasında çekişmeli olarak başlayan boşanma davası devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı. 11 Kasım gecesi Kuruçeşme'deki ünlü bir eğlence mekanına giden işadamı, karşısında eşi Cansu Nur'u gördü. Gecenin ilerleyen saatleri olduğu için eşinin yanına giden Özlevi, "Çocuğu her gece evde bırakıp geziyorsun. Burada ne işin var?" diyerek tepki gösterdi.

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Ünlü fenomen Cansu Nur Çufalı kocasını darbetti! Yüzünde ve burnunda yırtıklar var

İddiaya göre genç kadın, kendisine tepki gösteren eşine "Sen bana karışamazsın" diyerek tepki gösterdi ve çantayı eline alarak, eşine vurmaya başladı. Taraflar arasındaki kavgayı mekan güvenliği engelledi.