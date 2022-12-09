Ünlü fenomen Cansu Nur Çufalı kocasını darbetti! Yüzünde ve burnunda yırtıklar var

Eski manken ve sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalı boşanma aşamasında olduğu eşi Yusuf Yosi Özlevi ile birbirine girdi. Kuruçeşme'deki bir eğlence mekanına giden iş adamı karşısında Cansu Nur Çufalı'yı görünce "Çocuğu her gece evde bırakıp geziyorsun. Burada ne işin var?" diyerek tepki gösterdi. İddiaya göre genç kadın, kendisine tepki gösteren eşine "Sen bana karışamazsın" diyerek tepki gösterdi ve çantayı eline alarak, eşine saldırdı.