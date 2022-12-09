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Çağla Şıkel ve Edis’ten yılın aşk bombası! Evlilik teklifi etmiş

Çağla Şıkel ve Edis hakkında bomba iddia! Emre Altuğ ile ayılığının ardından kimseyle el ele görüntülenmeyen Çağla Şıkel popçu Edis'le aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine oturmuştu. Sık sık bir arada olan ve samimi görüntüleriyle dikkat çeken ikili hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Edis'in Çağla Şıkel'e evlenme teklifi ettiği ileri sürüldü. Peki Çağla Şıkel Edis'e ne cevap verdi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.12.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 09:30
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Çağla Şıkel ve Edis’ten yılın aşk bombası! Evlilik teklifi etmiş

Çağla Şıkel ve Edis geçtiğimiz yaz aylarında samimi şekilde görüntülenmiş aşk iddiaları beraberinde gelmişti. Önceki gün ise ikilinin bir mekanda el ele diz dize yemek yediği ortaya çıkmıştı.

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Çağla Şıkel ve Edis’ten yılın aşk bombası! Evlilik teklifi etmiş

Sabah yazarı Bülent Cankut Çağla Şıkel ve Edis hakkında bombayı patlattı. Edis'in Çağla Şıkel'e evlenme teklifi ettiğini yazdı. İşte o yazı…

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Çağla Şıkel ve Edis’ten yılın aşk bombası! Evlilik teklifi etmiş

Önceki gün ünlü popçu Edis Görgülü ile manken ve sunucu Çağla Şıkel'in bir mekanda el ele diz dize yemek yediğini öğrenmiş ve "Magazin dünyasına yeni bir aşk bombası mı düşüyor?" yorumunda bulunmuştum.

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Çağla Şıkel ve Edis’ten yılın aşk bombası! Evlilik teklifi etmiş

Edis'in, geçen yıl da Zeynep Bastık ile samimi dans görüntüleri ortaya çıkmış ve sevgili oldukları düşünülürken arkadaş oldukları anlaşılmıştı.

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Çağla Şıkel ve Edis’ten yılın aşk bombası! Evlilik teklifi etmiş

Ancak bu kez durum farklıymış! Edis ile Çağla Şıkel'in samimiyeti 'arkadaşlık' değil 'aşk'mış! Hatta aşklarının yazın başladığını öğrendim.