Çağla Şıkel ve Edis’ten yılın aşk bombası! Evlilik teklifi etmiş

Çağla Şıkel ve Edis hakkında bomba iddia! Emre Altuğ ile ayılığının ardından kimseyle el ele görüntülenmeyen Çağla Şıkel popçu Edis'le aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine oturmuştu. Sık sık bir arada olan ve samimi görüntüleriyle dikkat çeken ikili hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Edis'in Çağla Şıkel'e evlenme teklifi ettiği ileri sürüldü. Peki Çağla Şıkel Edis'e ne cevap verdi? İşte detaylar...