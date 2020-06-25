Ünlü fenomen Anastasia Tropitsel’in feci şekilde hayatını kaybetti! Son fotoğrafı...

18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Anastasia Tropitsel, feci şekilde hayatını kaybetti. 12 yaşından beri bloggerlık yapan ve 15 yaşında milyarder olan Anastasia Tropitsel, koronavirüs salgını nedeniyle tatil için gittiği Bali'de mahsur kalmıştı. Erkek arkadaşıyla birlikte adada olan Tropitsel, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.