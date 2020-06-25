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Ünlü fenomen Anastasia Tropitsel’in feci şekilde hayatını kaybetti! Son fotoğrafı...

18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Anastasia Tropitsel, feci şekilde hayatını kaybetti. 12 yaşından beri bloggerlık yapan ve 15 yaşında milyarder olan Anastasia Tropitsel, koronavirüs salgını nedeniyle tatil için gittiği Bali'de mahsur kalmıştı. Erkek arkadaşıyla birlikte adada olan Tropitsel, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 25.06.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 11:47
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Ünlü fenomen Anastasia Tropitsel’in feci sonu!
Ünlü fenomen Anastasia Tropitsel’in feci sonu!

18 yaşındaki sosyal medya fenomeni, canlı yayınla video paylaştıktan dakikalar sonra feci şekilde hayatını kaybetti.

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Ünlü fenomen Anastasia Tropitsel’in feci sonu!
Ünlü fenomen Anastasia Tropitsel’in feci sonu!

Corona virüs salgınına turistik Bali adasında yakalanan milyarder Rus sosyal medya fenomeni, feci sonu yaşadı.

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Ünlü fenomen Anastasia Tropitsel’in feci sonu!
Ünlü fenomen Anastasia Tropitsel’in feci sonu!

15 yaşında milyarder olan 18 yaşındaki Anastasia Tropitsel, erkek arkadaşıyla birlikte Endonezya'nın Bali Adası'na gitmişti.

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Ünlü fenomen Anastasia Tropitsel’in feci sonu!
Ünlü fenomen Anastasia Tropitsel’in feci sonu!

Çift adada tatil yapıp Instagram hesabından fotoğraflar paylaşırken, corona virüs salgını patladı ve karantina nedeniyle Bali'den ayrılamadı.

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Ünlü fenomen Anastasia Tropitsel’in feci sonu!
Ünlü fenomen Anastasia Tropitsel’in feci sonu!

Kawasaki marka motosikletiyle adada tura çıkan Anastasia Tropitsel'i, 30 yaşındaki sevgilisi Viktor Maydanovich bisikletiyle takip ediyordu.