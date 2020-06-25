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Mine Tugay saçlarının rengini değiştirdi! Yeni imajı sosyal medyayı salladı

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir, tüm dikkatleri üzerine çekti. Erkenci Kuş dizisindeki başarısını Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle sürdüren Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Son yılların en popüler oyuncularından olan Demet Özdemir hakkında araştırma yapan sevenleri güzel oyuncunun estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Demet Özdemir'in olay olan estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 13:10
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Mine Tugay saçlarının rengini değiştirdi! Yeni imajı sosyal medyayı salladı

Son olarak 'Zalim İstanbul' dizisiyle ekranlara gelen Mine Tugay, uzun bir aradan sonra saç rengini değiştirdi.

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Mine Tugay saçlarının rengini değiştirdi! Yeni imajı sosyal medyayı salladı

Yıllardır kızıl olan saçını kumral renge boyatan güzel oyuncu, yeni saç rengini Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.

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Mine Tugay saçlarının rengini değiştirdi! Yeni imajı sosyal medyayı salladı

Oyuncunun, "Biraz değişikliğin zamanı gelmişti" notuyla yaptığı paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

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Mine Tugay saçlarının rengini değiştirdi! Yeni imajı sosyal medyayı salladı

Tugay'ın bazı takipçileri yeni saç rengini beğenirken bazıları da "Neden böyle bir şey yaptın", "Kızıla geri dön" gibi yorumlar yaptı.

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Mine Tugay saçlarının rengini değiştirdi! Yeni imajı sosyal medyayı salladı

Yeni saç rengiyle gündeme oturan Mine Tugay'ın estetik yaptırmadan önceki hali ise şoke etti. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Tugay'ın eski halini görenler tanıyamadı. İşte Mine Tugay'ın estetiksiz hali…