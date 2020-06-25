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Metin Hara'ya mahkemeden büyük şok!
Bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla adını duyuran yazar Metin Hara, hakkında hapis istemiyle dava açılmıştı. 'Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak' suçundan yargılanan Hara, dün görülen ikinci davaya katılmadı. Avukatı koronavirüs salgını nedeniyle mahkemeye gelmediğini söylerken, Hara hakkında zorla getirilme kararı verildi.
Giriş Tarihi: 25.06.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 11:16
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