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Metin Hara'ya mahkemeden büyük şok!

Bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla adını duyuran yazar Metin Hara, hakkında hapis istemiyle dava açılmıştı. 'Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak' suçundan yargılanan Hara, dün görülen ikinci davaya katılmadı. Avukatı koronavirüs salgını nedeniyle mahkemeye gelmediğini söylerken, Hara hakkında zorla getirilme kararı verildi.

Giriş Tarihi: 25.06.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 11:16
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Metin Hara'ya mahkemeden büyük şok!

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen yazar Metin Hara hakkında BİMER'e yapılan şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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Metin Hara'ya mahkemeden büyük şok!

Savcılık hazırladığı iddianamede, "İnsanagüven" unvanı ile faaliyet gösteren iş yeri sahibi Hara'nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullandığının tespit edildiği belirtildi.

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Metin Hara'ya mahkemeden büyük şok!

Düşünce gücü, enerji gibi konuları içeren kitaplarıyla bilinen ve bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile konuşulan yazar Metin Hara, 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katılmayınca hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verildi.

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Metin Hara'ya mahkemeden büyük şok!

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Metin Hara katılmadı.

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Metin Hara'ya mahkemeden büyük şok!

Duruşmada söz alan Metin Hara'nın avukatı, "Kovid-19 nedeni ile müvekkilimiz katılmak istemedi. Gelecek celse hazır edeceğiz" dedi. Mahkeme, çağrıldığı halde duruşmalara katılmayan Metin Hara hakkında zorla getirme kararı çıkartılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.