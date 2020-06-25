Metin Hara'ya mahkemeden büyük şok!

Savcılık hazırladığı iddianamede, "İnsanagüven" unvanı ile faaliyet gösteren iş yeri sahibi Hara'nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullandığının tespit edildiği belirtildi.

