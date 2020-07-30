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Haberler Galeri Umut Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün’den sitem dolu açıklama!

Umut Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün’den sitem dolu açıklama!

Onur Saylak'la evliliğini bitirmesinin ardından işletmeci Umut Evirgen'le aşk yaşamaya başlayan Tuba Büyüküstün, birkaç ay önce ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılığı hakkında bugüne kadar konuşmayan Büyüküstün'den sitem dolu açıklama geldi. Güzel oyuncu, "Bırakın sanatçı olmayı insan olarak mahremiyetimize saygıyı hak etmiyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 30.07.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 09:15
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Umut Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün’den sitem dolu açıklama!

İşletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Tuba Büyüküstün, özel hayatıyla ilgili sitem dolu bir açıklama yaptı.

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Umut Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün’den sitem dolu açıklama!

"SANATÇI OLARAK GÖREVİM OLAN AÇIKLAMAYI YAPAYIM"

Ayrılığı hakkında bugüne kadar konuşmayan Büyüküstün Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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Umut Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün’den sitem dolu açıklama!

"Magazin basınında yine asılsız haberler torbasına bir haber daha eklenmiş, torba bayağı bir ağırlaştı. Bir birey özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı sevmiyor diye fütursuzca at koşturma anlayışını algılamakta maalesef zorlanıyorum.

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Umut Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün’den sitem dolu açıklama!

'Aldattılar, aldattı, aldatıldı! Yok onunla değil, bununla aldatmış. Aa aldatma yokmuş. Dayanamadılar, barıştılar' ve daha neler neler. 'Haber yok, kimi yazsak okunur' diye belli kişiler üzerinden haber devamlılığı yaratılmaya çalışılıyor sanırım.

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Umut Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün’den sitem dolu açıklama!

Bırakın sanatçı olmayı, insan olarak mahremiyetimize saygıyı hak etmiyor muyuz? Halka 'mâl olmak' deyimi düzeltme (inceltme) işareti kaldırılınca yanlış anlaşılmaya sebep oldu galiba. Yeni algıda, halka 'mal olmuş' bir sanatçı olarak özel hayatımla ilgili görevim olan açıklamayı yapayım.