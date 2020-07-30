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Umut Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün’den sitem dolu açıklama!
Onur Saylak'la evliliğini bitirmesinin ardından işletmeci Umut Evirgen'le aşk yaşamaya başlayan Tuba Büyüküstün, birkaç ay önce ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılığı hakkında bugüne kadar konuşmayan Büyüküstün'den sitem dolu açıklama geldi. Güzel oyuncu, "Bırakın sanatçı olmayı insan olarak mahremiyetimize saygıyı hak etmiyor muyuz?" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 30.07.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 09:15
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