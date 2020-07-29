Hande Erçel'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı!

Her yaptığıyla adından söz ettiren Hande Erçel yine sosyal medyayı salladı... Son zamanlarda rol aldığı reklam filmleriyle olduğu kadar Murat Dalkılıç'la olan ayrılığıyla da gündemde olan Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz hali sizi de çok şaşırtacak. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.