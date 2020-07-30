5.5 aylı hamile olan Ceyda Ateş görüntüsüyle şaşırttı!

2018 yılında iş adamı Buğra Toplusoy ile dünyaevine giren Ceyda Ateş anne olmak için gün sayıyor. Miami'de yaşayan güzel oyuncu sosyal medya üzerinden hayranlarıyla irtibatta kalmaya devam ediyor. Hamilelik sürecinde de sık sık fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Bol bol ceviz, badem ve yoğurt tükettiğini söyleyen Ateş, yalnızca 1.5 kilo aldı. 5.5 aylık hamile olan Ceyda Ateş fit görüntüsüyle şaşırttı!