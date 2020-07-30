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5.5 aylı hamile olan Ceyda Ateş görüntüsüyle şaşırttı!

2018 yılında iş adamı Buğra Toplusoy ile dünyaevine giren Ceyda Ateş anne olmak için gün sayıyor. Miami'de yaşayan güzel oyuncu sosyal medya üzerinden hayranlarıyla irtibatta kalmaya devam ediyor. Hamilelik sürecinde de sık sık fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Bol bol ceviz, badem ve yoğurt tükettiğini söyleyen Ateş, yalnızca 1.5 kilo aldı. 5.5 aylık hamile olan Ceyda Ateş fit görüntüsüyle şaşırttı!

Giriş Tarihi: 30.07.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 09:31
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5.5 aylı hamile olan Ceyda Ateş görüntüsüyle şaşırttı!

İş adamı eşi Buğra Toplusoy ile Miami'de yaşayan Ceyda Ateş, anne olmak için gün saymaya başladı.

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5.5 aylı hamile olan Ceyda Ateş görüntüsüyle şaşırttı!

22 haftalık hamile olan oyuncu, önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki Ateş, bir hayranının "Bebek büyüdü mü, kilo aldın mı?" sorusuna, "22 haftalık olduk. Şimdiye kadar 1.5 kilo aldım" dedi.

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5.5 aylı hamile olan Ceyda Ateş görüntüsüyle şaşırttı!

Oyuncu, bir takipçisinin "Gebelik sürecinde günde kaç öğün ve nasıl besleniyordunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

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5.5 aylı hamile olan Ceyda Ateş görüntüsüyle şaşırttı!

"Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum. Öğünlerimin arasına ara ara öğünler ekliyorum; Ceviz, badem, yoğurt, elma gibi şeyler... Diyetisyen kontrolünde gidiyorum."

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5.5 aylı hamile olan Ceyda Ateş görüntüsüyle şaşırttı!