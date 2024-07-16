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Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar'dan taciz itirafı! 'Maddi manevi canını acıtmaya geliyorum"

Hayat Bilgisi, Selena, Doksanlar gibi projelerde kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Ümit Erdim aile yaşamıyla parmakla gösteriliyordu. Geçtiğimiz aylarda 7 yıllık eşi Seda Çınar ile sessiz sedasız boşanan ünlü oyuncu, şaşırtıcı bir haber ile gündeme geldi. Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, sosyal medyada yayınladığı açıklamada tacize uğradığını belirterek "Maddi manevi canını acıtmaya geliyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 16:08 Güncelleme: 16.07.2024 16:08
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Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar’dan taciz itirafı! ’Maddi manevi canını acıtmaya geliyorum

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar ile dünyaevine girdi. 2 kız çocuğu olan ünlü çift 3 ay önce anlaşmalı boşandı.

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Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar’dan taciz itirafı! ’Maddi manevi canını acıtmaya geliyorum

Seda Çınar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Çınar, yayınladığı açıklamada tacize uğradığını belirterek "Maddi manevi canını acıtmaya geliyorum" ifadelerini kullandı.

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Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar’dan taciz itirafı! ’Maddi manevi canını acıtmaya geliyorum

Seda Çınar Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Elimden geleni ardıma koymayacağım. Ne pahasına olursa olsun, beni ve çocuklarımı o pis hayal dünyana alet ettiğin her gün için seni pişman etmezsem, ayaklarıma kapanıp seni affetmem için yalvartmazsam benim de adım Seda değil.

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Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar’dan taciz itirafı! ’Maddi manevi canını acıtmaya geliyorum

Yarın elimdeki tüm ekran görüntülerini avukatıma veriyorum. Maddi manevi canını acıtmaya geliyorum. Sadece bekle"

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Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar’dan taciz itirafı! ’Maddi manevi canını acıtmaya geliyorum

İşte o açıklama...