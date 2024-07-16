Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar'dan taciz itirafı! 'Maddi manevi canını acıtmaya geliyorum"

Seda Çınar Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Elimden geleni ardıma koymayacağım. Ne pahasına olursa olsun, beni ve çocuklarımı o pis hayal dünyana alet ettiğin her gün için seni pişman etmezsem, ayaklarıma kapanıp seni affetmem için yalvartmazsam benim de adım Seda değil.