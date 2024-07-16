16 Temmuz 2024, Salı
Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar'dan taciz itirafı! 'Maddi manevi canını acıtmaya geliyorum"
Hayat Bilgisi, Selena, Doksanlar gibi projelerde kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Ümit Erdim aile yaşamıyla parmakla gösteriliyordu. Geçtiğimiz aylarda 7 yıllık eşi Seda Çınar ile sessiz sedasız boşanan ünlü oyuncu, şaşırtıcı bir haber ile gündeme geldi. Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, sosyal medyada yayınladığı açıklamada tacize uğradığını belirterek "Maddi manevi canını acıtmaya geliyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Giriş: 16.07.2024 16:08 Güncelleme: 16.07.2024 16:08
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