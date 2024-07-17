Start verildi: 2 başrol yeni senaryoda fırtınalar estirecek! Kızıl Goncalar’ın ardından...

Oyuncu Kadrosu Şekilleniyor

Demir'in en yakın arkadaşı Aziz Cem rolüyle Çağdaş Onur Öztürk'ün de kadroda yer aldığı dizide, Demir'in anne ve babası Cavidan ve Esat Akçınar'ı Zerrin Nişancı ve Uğur Çavuşoğlu canlandıracak. Akçınar ailesinin büyük oğlu Ateş, Demir'in ortağı Defne, Defne'nin babası Zafer, Nazlı'nın en yakın arkadaşı ve Aziz Cem'in sevgilisi Berna rolleri için ise görüşmeler devam ediyor.