17 Temmuz 2024, Çarşamba
Start verildi: 2 başrol yeni senaryoda fırtınalar estirecek! Kızıl Goncalar'ın ardından...
Başrollerini Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın paylaşması beklenen yeni diziye dair gelişmeler merak ediliyor. Aynı kanal bünyesinde yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi geçtiğimiz sezonun en tepki çeken ve konuşulan yapımlarından biri oldu. İzleyiciler şimdi gözlerini yeni yapımın detaylarına çevirdi. İşte merak edilenler...
Giriş: 17.07.2024 08:28 Güncelleme: 17.07.2024 08:29
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