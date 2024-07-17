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Start verildi: 2 başrol yeni senaryoda fırtınalar estirecek! Kızıl Goncalar'ın ardından...

Başrollerini Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın paylaşması beklenen yeni diziye dair gelişmeler merak ediliyor. Aynı kanal bünyesinde yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi geçtiğimiz sezonun en tepki çeken ve konuşulan yapımlarından biri oldu. İzleyiciler şimdi gözlerini yeni yapımın detaylarına çevirdi. İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 08:28 Güncelleme: 17.07.2024 08:29
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Start verildi: 2 başrol yeni senaryoda fırtınalar estirecek! Kızıl Goncalar’ın ardından...

Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ı başrollerinde buluşturacak olan "Bir Aşk Masalı" kod adlı dizinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Ağustos ayında sete çıkması planlanan dizinin oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı. Emre Özdür'ün kaleme aldığı ve Recai Karagöz'ün yöneteceği dizi, güçlü bir aşk ve nefret hikayesini konu alıyor.

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Start verildi: 2 başrol yeni senaryoda fırtınalar estirecek! Kızıl Goncalar’ın ardından...

Ebru Şahin ve Murat Yıldırım Yeni Bir Dizide Buluşuyor

Ebru Şahin ve Murat Yıldırım, henüz ismi netleşmeyen yeni bir dizi projesi için bir araya geliyor. Ağustos ayında sete çıkması planlanan dizi yayınlanacak.

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Start verildi: 2 başrol yeni senaryoda fırtınalar estirecek! Kızıl Goncalar’ın ardından...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızıl Goncalar dizisinin ardından NOW'ın yeni sezondaki en yeni projelerinden biri olacak diziyi Emre Özdür kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturacak.

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Start verildi: 2 başrol yeni senaryoda fırtınalar estirecek! Kızıl Goncalar’ın ardından...

Aşk ve Nefete Dayalı Bir Hikaye

Dizi, güçlü bir aşk ve nefret hikayesini konu alıyor. Murat Yıldırım, dizide Akçınar Mimarlık'ın patronu Demir Akçınar karakterine hayat verirken, Ebru Şahin ise kendisini oğlu Memo'ya adayan Nazlı Köker'i canlandıracak.

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Start verildi: 2 başrol yeni senaryoda fırtınalar estirecek! Kızıl Goncalar’ın ardından...

Oyuncu Kadrosu Şekilleniyor

Demir'in en yakın arkadaşı Aziz Cem rolüyle Çağdaş Onur Öztürk'ün de kadroda yer aldığı dizide, Demir'in anne ve babası Cavidan ve Esat Akçınar'ı Zerrin Nişancı ve Uğur Çavuşoğlu canlandıracak. Akçınar ailesinin büyük oğlu Ateş, Demir'in ortağı Defne, Defne'nin babası Zafer, Nazlı'nın en yakın arkadaşı ve Aziz Cem'in sevgilisi Berna rolleri için ise görüşmeler devam ediyor.