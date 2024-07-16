Yasemin Şefkatli ikizleriyle birlikte tatilde! İdo Tatlıses'in minik oğulları dedesinin kopyası...

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve gelini Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz Ocak ayında dünyaya gelen ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile tatilin tadını çıkarıyor. Tatlıses ailesinin en minik üyeleri, anne ve babalarıyla birlikte ilk tatillerini geçiriyor. Doğum kilolarından kısa sürede kurutlan ve fit haliyle dikkat çeken Yasemin Şefkatli son olarak ikizleri Ayel ve Emir ile paylaşımda bulundu. Ünlü çiftin ikizleri dedeleri İbrahim Tatlıses'e benzetildi...