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Yasemin Şefkatli ikizleriyle birlikte tatilde! İdo Tatlıses'in minik oğulları dedesinin kopyası...

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve gelini Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz Ocak ayında dünyaya gelen ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile tatilin tadını çıkarıyor. Tatlıses ailesinin en minik üyeleri, anne ve babalarıyla birlikte ilk tatillerini geçiriyor. Doğum kilolarından kısa sürede kurutlan ve fit haliyle dikkat çeken Yasemin Şefkatli son olarak ikizleri Ayel ve Emir ile paylaşımda bulundu. Ünlü çiftin ikizleri dedeleri İbrahim Tatlıses'e benzetildi...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 15:22 Güncelleme: 16.07.2024 15:22
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Yasemin Şefkatli ikizleriyle birlikte tatilde! İdo Tatlıses’in minik oğulları dedesinin kopyası...

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı.

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Yasemin Şefkatli ikizleriyle birlikte tatilde! İdo Tatlıses’in minik oğulları dedesinin kopyası...

Emir ve Ayel adını verdiği ikizleriyle sık sık paylaşım yapan Şefkatli, yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Minik İbrahim Ayel'in kalbinde yaşadığı sorun aileyi korkutmuş geçirdiği ameliyat sonrası bebekleri sağlığına kavuşmuştu.

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Yasemin Şefkatli ikizleriyle birlikte tatilde! İdo Tatlıses’in minik oğulları dedesinin kopyası...

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde ikizlerinin yüzünü ilk kez göstermişti.

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Yasemin Şefkatli ikizleriyle birlikte tatilde! İdo Tatlıses’in minik oğulları dedesinin kopyası...

Tatlıses ailesinin en minik üyeleri şimdilerde anne ve babası ile tatilde! Çeşme'de tatilde olan çiftten yeni kareler gelmeye devam ediyor.

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Yasemin Şefkatli ikizleriyle birlikte tatilde! İdo Tatlıses’in minik oğulları dedesinin kopyası...

Ünlü çiftin hayranları minik ikizlerden gelecek kareleri iple çekiyor.