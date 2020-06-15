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Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde Gamze Özçelik’e Sınırsız İyilik Ödülü’!
Oyunculuğu bırakmasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanlar için çalışmalar yapan Gamze Özçelik, 'Sınırsız İyilik Ödülü' aldı. 30 ülkeden 45 filmin gösterileceği Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin açılış töreninde ödülünü alan Özçelik, "En büyük ödülü Allah bu yola girmeyi nasip ederek verdi. Ne kadar şükretsem az. Bizim için en büyük mutluluk yeryüzünde bir canın gülümsemesine vesile olabilmek. Sizin bu ödülünüzü her gördüğümde inşallah o arşınladığımız yolları, o başını okşadığımız yetimleri, belki susuz bir canın su bulmasına vesile olmamızı hatırlayacağım" dedi.
Giriş Tarihi: 15.06.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 17:19
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