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Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde Gamze Özçelik’e Sınırsız İyilik Ödülü’!

Oyunculuğu bırakmasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanlar için çalışmalar yapan Gamze Özçelik, 'Sınırsız İyilik Ödülü' aldı. 30 ülkeden 45 filmin gösterileceği Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin açılış töreninde ödülünü alan Özçelik, "En büyük ödülü Allah bu yola girmeyi nasip ederek verdi. Ne kadar şükretsem az. Bizim için en büyük mutluluk yeryüzünde bir canın gülümsemesine vesile olabilmek. Sizin bu ödülünüzü her gördüğümde inşallah o arşınladığımız yolları, o başını okşadığımız yetimleri, belki susuz bir canın su bulmasına vesile olmamızı hatırlayacağım" dedi.

Giriş Tarihi: 15.06.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 17:19
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Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde Gamze Özçelik’e Sınırsız İyilik Ödülü’! GALERİ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali (UGFF) başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılışı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Törende Gamze Özçelik Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü.

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Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde Gamze Özçelik’e Sınırsız İyilik Ödülü’!

"KORKUYU VE GÜVENSİZLİĞİ DENEYİMLEDİK"

Açılış etkinliği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmalarıyla başladı. Gaziantep'te düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen, dünyanın en geniş kapsamlı tematik film festivalinin Onursal Başkanı F. Murray Abraham da açılışa ABD'den katıldı.

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Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde Gamze Özçelik’e Sınırsız İyilik Ödülü’!

Abraham, 2020'nin bir yandan zorlu, bir yandan öğretici bir yıl olduğunu belirterek, "Hayattaki küçük şeyleri takdir etmeye başladık. Evlerimizi, ailelerimizi, doğayı... Korkuyu, ekonomik güvensizliği, rahatsızlığı ve olumsuzluğu deneyimledik. Ama insanlık olarak her zamankinden daha güçlü şekilde sağ çıktık. Birleşmiş Milletler savaş, iç çatışmalar ve infazlar sebebiyle son birkaç yıl içinde 70 milyondan fazla insanın zorunlu olarak yer değiştirdiğini bildirdi. Bu film festivalinde bu insanların hikayelerini izleyeceksiniz." dedi.

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Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde Gamze Özçelik’e Sınırsız İyilik Ödülü’!

"BU YOLA GİRMEK EN BÜYÜK ÖDÜL"

Törende "Sınırsız İyilik Ödülü" verilen Gamze Özçelik ise şunları kaydetti:

"Öncelikle böyle durumlarda çok mahcup olduğumu bilmenizi isterim. Çünkü zaten en büyük ödülü Allah bu yola girmeyi nasip ederek verdi. Ne kadar şükretsem az. Bizim için en büyük mutluluk yeryüzünde bir canın gülümsemesine vesile olabilmektir. Sizin bu ödülünüzü de her gördüğümüzde, inşallah o arşınladığımız yolları, o başını okşadığımız yetimleri, belki susuz bir canın su bulmasına vesile olmamızı ya da bir dört duvar arasında hanesi olmasına, sevgi ve şefkat bulmasına vesile olmamızı hatırlayacağız."

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Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde Gamze Özçelik’e Sınırsız İyilik Ödülü’!

"ÇOK ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Festival kapsamında "Onur Ödülü"ne layık görülen ABD'li oyuncu Danny Glover de aldığı ödülü "olağanüstü" şeklinde tarif etti. Aynı zamanda festivalin jüri üyelerinden olan sanatçı, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın dengesini bozan Kovid-19 salgını var. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en fazla sayıda göçmen ve yerinden edilmiş insan nüfusuyla karşı karşıyayız. Öncelikle bunun farkında olmak çok önemli. Bu yüzden Göç Filmleri Festivalinin bir parçası olmak benim için önemli." dedi.