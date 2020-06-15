Gençliğim Eyvah'ın Azra’sı Elif Doğan o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

İlk bölümüyle Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gençliğim Eyvah dizisi, eğlenceli konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da merak konusu oldu. Kadrosunda deneyimli oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de yer veren Gençliğim Eyvah, birinci bölüm fragmanıyla ilgi odağı oldu. Dizide Zekeriya Usta'nın biricik kızına hayat veren Elif Doğan, en çok dikkat çeken isimlerden oldu. Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Elif Doğan, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Elif Doğan'ın paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu. İşte Elif Doğan'ın beğeni yağan çocukluk fotoğrafları...