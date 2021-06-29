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Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı! Sanat camiası yalnız bıraktı

Oyuncu Ali Demirel ileri derecede zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 77 yaşında vefat eden oyuncu, senarist, seslendirme sanatçısı Demirel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi. Törene, yakınları ve site komşuları katılırken sanat camiası usta tiyatrocuyu son yolculuğunda yalnız bıraktı.

Giriş Tarihi: 29.06.2021 15:38 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 15:38
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Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı! Sanat camiası yalnız bıraktı

Türkiye'nin sevilen oyuncularından tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Demirel toprağa verildi. Cenazeye sanat camiasından kimsenin katılmaması ise dikkat çekti.

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Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı! Sanat camiası yalnız bıraktı

Uzun süredir Marmaris'te yaşayan 77 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Demirel, dün ileri derece zatürre şikayeti ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sevilen sanatçının cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı! Sanat camiası yalnız bıraktı

Cenaze namazı Marmaris Siteler Mahallesi Camii'nde kılındı. Cenazeye, Ali Demirel'in eşi Melek Demirel, kızı Sara Demirel Tezcan, oğlu Sun Demirel, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve yardımcıları katıldı.

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Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı! Sanat camiası yalnız bıraktı

Cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığına defnedilen sanatçının torunu yaşadıkları son anı anlattı. Alara Tezcan yaptığı açıklamada, "Dedem tek böbrekle yaşıyordu. Şeker ve tansiyon rahatsızlıkları vardı. O gün de hareket etmekte zorlanıyordu, ambulans çağırdık, hastaneye gittik. Her şey iki saat içinde oldu, hemen entübe edilerek, tedaviye alındı. 24 saat sonra ne yazık ki kaybettik çok canım acıyor" dedi.

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Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı! Sanat camiası yalnız bıraktı

"Çiçek Abbas", "Talih Kuşu", "Banker Bilo" ve Levent Kırca'nın "Olacak O Kadar" skeçlerinde rol alan sinema ve tiyatro sanatçısının cenaze törenine sanat camiasından kimse katılmadı.