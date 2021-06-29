29 Haziran 2021, Salı
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Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı! Sanat camiası yalnız bıraktı
Oyuncu Ali Demirel ileri derecede zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 77 yaşında vefat eden oyuncu, senarist, seslendirme sanatçısı Demirel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi. Törene, yakınları ve site komşuları katılırken sanat camiası usta tiyatrocuyu son yolculuğunda yalnız bıraktı.
Giriş Tarihi: 29.06.2021 15:38 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 15:38
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