29 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

Maraşlı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Deniz, sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Oyunculuğuyla olduğu kadar yakışıklılığıyla da kendisine hayran bırakan Burak Deniz, rol arkadaşı Alina Boz ile aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitledi. Şimdilerde Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'in bir dönem eski rol arkadaşıyla sevgili olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'in eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 29.06.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 17:24
  • 1
  • 65
Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

Maraşlı dizisiyle adından söz ettiren Burak Deniz, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Deniz hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte Burak Deniz başta olmak üzere ünlü isimlerin eski partnerleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 65
Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

ASLI ENVER - BİRKAN SOKULLU

  • 3
  • 65
Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

ASLI ENVER - BİRKAN SOKULLU

  • 4
  • 65
Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

MURAT BOZ - ELİZ SAKUÇOĞLU

  • 5
  • 65
Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

İLKER İNANOĞLU - YEŞİM SALKIM