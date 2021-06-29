Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

Maraşlı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Deniz, sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Oyunculuğuyla olduğu kadar yakışıklılığıyla da kendisine hayran bırakan Burak Deniz, rol arkadaşı Alina Boz ile aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitledi. Şimdilerde Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'in bir dönem eski rol arkadaşıyla sevgili olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'in eski sevgilisi...