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Uğur Pektaş eski haline dönünce 'Geri dön' nidaları atıldı!

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, her şeyi bırakıp maneyivata yönelmişti. Eski eşi Gamze Özçelik'ten 'Murathan' isminde bir oğlu olan Pektaş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Ünlü oyuncunun son hali herkesi geçmişe götürken, takipçileri "Arka Sokaklar'a geri dön" çağrısında bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.09.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 10:21
Uğur Pektaş eski haline dönünce ’Geri dön’ nidaları atıldı!

İlk olarak "Düşler ve Gerçekler" ve "Kuş Dili" dizilerinde rol alan Uğur Pektaş, asıl çıkışını "Arka Sokaklar" dizisinde canlandırdığı Murat Ateş karakteriyle yaptı. Tam 297 bölüm boyunca izleyicilerin karşısına çıkan Pektaş, bu rolle adını geniş kitlelere duyurdu.

Uğur Pektaş eski haline dönünce ’Geri dön’ nidaları atıldı!

Uğur Pektaş, 2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla uzun bir aradan sonra tekrar kamera karşısına geçti. "Arka Sokaklar" dizisinden ayrıldıktan sonra oyunculuk kariyerini bir süre rafa kaldıran Pektaş, dönemin en karizmatik oyuncularından biri olarak dikkat çekiyordu.

Uğur Pektaş eski haline dönünce ’Geri dön’ nidaları atıldı!

Özel hayatı da sıkça merak edilen Pektaş, 19 Haziran 2008'de dizideki partneri Gamze Özçelik ile nikah masasına oturmuş, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma mutluluğunu yaşamıştı. Ancak çiftin evliliği sadece 4 yıl sürmüştü.

Uğur Pektaş eski haline dönünce ’Geri dön’ nidaları atıldı!

Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Pektaş, değişimi ile herkesi şaşırtıyor.

Uğur Pektaş eski haline dönünce ’Geri dön’ nidaları atıldı!

Saç ve sakallarının boyunu kısaltıp tıpkı Arka Sokaklar'daki haline benzeyen Uğur Pektaş, son paylaşımıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.