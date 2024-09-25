Uğur Pektaş eski haline dönünce ’Geri dön’ nidaları atıldı!

İlk olarak "Düşler ve Gerçekler" ve "Kuş Dili" dizilerinde rol alan Uğur Pektaş, asıl çıkışını "Arka Sokaklar" dizisinde canlandırdığı Murat Ateş karakteriyle yaptı. Tam 297 bölüm boyunca izleyicilerin karşısına çıkan Pektaş, bu rolle adını geniş kitlelere duyurdu.