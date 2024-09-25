25 Eylül 2024, Çarşamba
Uğur Pektaş eski haline dönünce 'Geri dön' nidaları atıldı!
Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, her şeyi bırakıp maneyivata yönelmişti. Eski eşi Gamze Özçelik'ten 'Murathan' isminde bir oğlu olan Pektaş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Ünlü oyuncunun son hali herkesi geçmişe götürken, takipçileri "Arka Sokaklar'a geri dön" çağrısında bulundu.
Giriş Tarihi: 25.09.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 10:21