Cengiz Karademir'i kim öldürdü? Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi

'ÜÇLÜ PRİZLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ'

Naime'nin iddialarına göre, ilk denemede başarısız olan Şehmus, üç gün sonra tekrar eve geldi ve bu kez Cengiz Karademir'i öldürmeyi başardı. Naime'nin ifadelerine göre, babasının uyku ilacının etkisinden uyanması üzerine Şehmus ile boğuşma yaşandı ve sonunda Şehmus, Cengiz'i üçlü prizle boğarak öldürdü.