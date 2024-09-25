25 Eylül 2024, Çarşamba
Cengiz Karademir'i kim öldürdü? Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi
Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme geldi. Babalarının cinayetinin aydınlatılmasını isteyen çocuklar, anneleri ve annelerinin sevgilisini suçladı. Ancak olayın seyrini değiştiren bir gelişme yaşandı; Karademir'in kızı Naime, dün cinayet itirafıyla herkesi şoke etti. Tüm bunlarından ardından yayın ihbar kabul edildi, cinayet soruşturması başlatıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25.09.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:08