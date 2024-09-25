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Cengiz Karademir'i kim öldürdü? Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi

Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme geldi. Babalarının cinayetinin aydınlatılmasını isteyen çocuklar, anneleri ve annelerinin sevgilisini suçladı. Ancak olayın seyrini değiştiren bir gelişme yaşandı; Karademir'in kızı Naime, dün cinayet itirafıyla herkesi şoke etti. Tüm bunlarından ardından yayın ihbar kabul edildi, cinayet soruşturması başlatıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.09.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:08
Cengiz Karademir’i kim öldürdü? Cinayeti itiraf etmişti! Müge Anlı’da gözaltı...

Gaziantep'te 5 yıl önce hayatını kaybeden Cengiz Karademir'in şüpheli ölümünün ardındaki gerçekler, Müge Anlı'nın programında gündeme geldi.

Cengiz Karademir’i kim öldürdü? Cinayeti itiraf etmişti! Müge Anlı’da gözaltı...

Cengiz Karademir'in ölüm nedeni ilk başta kalp krizi olarak kayıtlara geçse de çocukları, babalarının ölümünden anneleri ve onun sevgilisinin sorumlu olduğunu söyledi. 24 Eylül tarihli Müge Anlı'nın yayınına katılan Naime, babasının yemeğine uyku ilacı koyduğunu ve ardından annesi ile sevgilisinin babasını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Cengiz Karademir’i kim öldürdü? Cinayeti itiraf etmişti! Müge Anlı’da gözaltı...

Naime, Müge Anlı canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Babama uyku ilacı koymamı söylediler, ben de koydum. Ardından babamı yastıkla boğarak öldürdüler. Bana, 'Babanın bacaklarını tut, çırpınmasın' dediler" sözleriyle cinayeti detaylandırdı.

Cengiz Karademir’i kim öldürdü? Cinayeti itiraf etmişti! Müge Anlı’da gözaltı...

'ÜÇLÜ PRİZLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ'

Naime'nin iddialarına göre, ilk denemede başarısız olan Şehmus, üç gün sonra tekrar eve geldi ve bu kez Cengiz Karademir'i öldürmeyi başardı. Naime'nin ifadelerine göre, babasının uyku ilacının etkisinden uyanması üzerine Şehmus ile boğuşma yaşandı ve sonunda Şehmus, Cengiz'i üçlü prizle boğarak öldürdü.

Cengiz Karademir’i kim öldürdü? Cinayeti itiraf etmişti! Müge Anlı’da gözaltı...

'ANNE İ̇DDİALARI REDDETTİ'

Naime'nin itiraflarının ardından, anne Emine Karademir canlı yayına katılarak suçlamaları reddetti. "Onların yüzünü görmek istemiyorum, hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" diyen Emine, çocuklarının kendisine iftira attığını öne sürdü. Ancak çocukları, "Pis katil" diyerek annelerine tepki gösterdi. Emine Karademir, sevgilisi Şehmus'u savunarak yayını terk etti.