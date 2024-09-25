25 Eylül 2024, Çarşamba
Bahar'ın Eylem'i Elçin Afacan'ın son hali şaşırttı! Tanımak imkansız...
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi birbirinden başarılı isimlerin başrolünde olduğu Bahar dizisinin kadrosuna Elçin Afacan da dahil oldu. Güzel oyuncu, dizide 'Eylem' karakteriyle karşımıza çıktı. Fazla kilolarıyla akıllara kazınan Afacan'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Elçin Afacan'ın yıllar içindeki değişimi...
Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 09:31