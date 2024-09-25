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Haberler Galeri Bahar'ın Eylem'i Elçin Afacan'ın son hali şaşırttı! Tanımak imkansız...

Bahar'ın Eylem'i Elçin Afacan'ın son hali şaşırttı! Tanımak imkansız...

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi birbirinden başarılı isimlerin başrolünde olduğu Bahar dizisinin kadrosuna Elçin Afacan da dahil oldu. Güzel oyuncu, dizide 'Eylem' karakteriyle karşımıza çıktı. Fazla kilolarıyla akıllara kazınan Afacan'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Elçin Afacan'ın yıllar içindeki değişimi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 09:31
Bahar’ın Eylem’i Elçin Afacan’ın son hali şaşırttı! Eski halinden eser kalmamış...

Bir Aile Hikayesi, Sen Çal Kapımı ve son olarak Çöp Adam dizisinde Meryem rolüyle hafızalara kazınan Elçin Afacan, son haliyle gündemde...

Bahar’ın Eylem’i Elçin Afacan’ın son hali şaşırttı! Eski halinden eser kalmamış...

Bahar'ın kadrosuna dahil olan oyuncu, Eylem karakteriyle karşımıza çıktı.

Bahar’ın Eylem’i Elçin Afacan’ın son hali şaşırttı! Eski halinden eser kalmamış...

Güzel oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Bahar’ın Eylem’i Elçin Afacan’ın son hali şaşırttı! Eski halinden eser kalmamış...

1 yılda 28 kilo verdikten sonraki haliyle dikkat çeken Elçin Afacan, son görünümüyle beğeni topladı.

Bahar’ın Eylem’i Elçin Afacan’ın son hali şaşırttı! Eski halinden eser kalmamış...

İşte Elçin Afacan'ın son hali...