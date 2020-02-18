18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Uğur Pektaş elendi mi? 2020 Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?

2020 Survivor Uğur Pektaş elendi mi? Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu? Survivor'da yeni sezonun başlamasıyla birlikte adaya ilk veda eden ismin Uğur Pektaş olduğu iddia edildi. 18 Şubat Survivor fragmanında, Acun Ilıcalı'nın "Ünlüler takımına kötü bir haberim var" demesi ve Uğur Pektaş'ın konseyde gözükmemesi, Uğur Pektaş elendi mi sorusunu akıllara getirdi. İşte Survivor'da bu akşam yaşanacaklar…

Giriş Tarihi: 18.02.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 11:23
  • 1
  • 5
Uğur Pektaş elendi mi? 2020 Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?
Uğur Pektaş elendi mi? 2020 Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?

2020 Survivor Uğur Pektaş elendi mi? Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu? Survivor'un yeni sezonu hızlı başladı. Dokunulmazlık oyunlarında kıran kırana mücadele yaşanmasının ardından, bu akşamki konseyde Uğur Pektaş'ın gözükmemesi kafaları karıştırdı. Survivor son fragmanda Acun Ilıcalı'nın "Ünlüler takımına kötü bir haberim var" demesi de dikkat çekiyor. Peki, Survivor Uğur Pektaş elendi mi? Uğur Pektaş neden yok? İşte detaylar!

  • 2
  • 5
Uğur Pektaş elendi mi? 2020 Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?
Uğur Pektaş elendi mi? 2020 Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?

UĞUR PEKTAŞ ELENDİ Mİ?

Uğur Pektaş'ın neden konseyde olmadığına ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor. Net bir bilgi öğrenildiğinde haberimizde yer alacak.

ELEME ADAYLARI KİMDİR?

Surrvivor 2020'nin 16 Şubat tarihli bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyunu ile karşı karşıya geldi. Zorlu bir parkurda kıyasıya rekabet eden iki takımdan biri, dokunulmazlık oyununu kazanarak avantaj elde etti. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise Survivor ada konseyine giderek ilk eleme adayını belirledi.

  • 3
  • 5
Uğur Pektaş elendi mi? 2020 Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?
Uğur Pektaş elendi mi? 2020 Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?

Takım içerisinde yapılan oylama sonrasında Gönüllüler takımında yer alan Fatma Günaydın, 6 oyla Survivor 2020'nin ilk eleme adayı oldu. 2. ve 3. eleme adayı en çok oyu alan isim belirleyecek ve adaya veda edecek ilk isim 18 Şubat akşamı belirlenecek.

  • 4
  • 5
Uğur Pektaş elendi mi? 2020 Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?
Uğur Pektaş elendi mi? 2020 Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?

SURVİVOR'DA ELEME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Acun Ilıcalı sms oylaması sistemine göre eleme yapılacağını anlattı. Bir aday dokunulmazlığı kaybeden takımın genel oylamasıyla belirlenecek. 2. ve 3. adayı SMS sonuçlarına göre en çok oy alan iki yarışmacı belirleyecek. Üç eleme adayından hangisi daha az oy aldıysa Survivor'a veda edecek.

  • 5
  • 5
Uğur Pektaş elendi mi? 2020 Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?
Uğur Pektaş elendi mi? 2020 Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?