Uğur Pektaş elendi mi? 2020 Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?

UĞUR PEKTAŞ ELENDİ Mİ?

Uğur Pektaş'ın neden konseyde olmadığına ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor. Net bir bilgi öğrenildiğinde haberimizde yer alacak.

ELEME ADAYLARI KİMDİR?

Surrvivor 2020'nin 16 Şubat tarihli bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyunu ile karşı karşıya geldi. Zorlu bir parkurda kıyasıya rekabet eden iki takımdan biri, dokunulmazlık oyununu kazanarak avantaj elde etti. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise Survivor ada konseyine giderek ilk eleme adayını belirledi.