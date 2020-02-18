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Uğur Pektaş elendi mi? 2020 Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?
2020 Survivor Uğur Pektaş elendi mi? Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu? Survivor'da yeni sezonun başlamasıyla birlikte adaya ilk veda eden ismin Uğur Pektaş olduğu iddia edildi. 18 Şubat Survivor fragmanında, Acun Ilıcalı'nın "Ünlüler takımına kötü bir haberim var" demesi ve Uğur Pektaş'ın konseyde gözükmemesi, Uğur Pektaş elendi mi sorusunu akıllara getirdi. İşte Survivor'da bu akşam yaşanacaklar…
Giriş Tarihi: 18.02.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 11:23
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Uğur Pektaş elendi mi? 2020 Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?
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Uğur Pektaş elendi mi? 2020 Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?
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Uğur Pektaş elendi mi? 2020 Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?
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Uğur Pektaş elendi mi? 2020 Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?
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Uğur Pektaş elendi mi? 2020 Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?