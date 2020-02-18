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Gerilemeye dikkat! 2020 Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? Merkür retrosu ne zaman bitecek?

Merkür retrosu ne zaman bitecek? 2020 Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? Merkür retrosunun başlamasıyla birlikte, astrolojiyi yakından takip edenler Merkür retrosunun etkisi hakkında bilgi edinmek istiyor. Gerileme anlamına gelen Merkür retrosunda aşk hayatından iş hayatına birçok konuya dikkat edilmesi gerekiyor. Eskilerden karşınıza çıkabilecek sevgililer aklınızı karıştırabilir. Haberimizden Merkür retrosunun etkilerini öğrenebilirsiniz. İşte, 2020 Merkür retrosu hakkında bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 18.02.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 16:39
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Gerilemeye dikkat! 2020 Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? Merkür retrosu ne zaman bitecek?

Merkür retrosu etkisi nelerdir? 2020 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Burçları yakından etkileyen Merkür retrosu nedeniyle astrolojiyi yakından takip edenler Merkür retrosunun burçlara etkisini araştırıyor. Gerileme anlamına gelen Merkür retrosunda, astrolojik gelişmeler tamamen değişiklik göstermektedir. Merkür Retroları senede iki veya üç kez olmaktadır. Merkür bir iletişim gezegeni olduğundan dolayı hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Bu Retrolarla birlikte hayatımızda yer edinmiş olan eski kişiler tekrar yüzünü gösterebilir.

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Gerilemeye dikkat! 2020 Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? Merkür retrosu ne zaman bitecek?

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür Retrosu gerileme anlamına gelen olayların bütününe denilmektedir. Bu olay bir gezegenin geri harekette olması, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanmaktadır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır. Bu nedenle de bu dönemde yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve birçok alanda kargaşalar ortaya çıkar.

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Gerilemeye dikkat! 2020 Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? Merkür retrosu ne zaman bitecek?

Merkür Retroları senede iki veya üç kez olmaktadır. Merkür bir iletişim gezegeni olduğundan dolayı hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Tabii bununla birlikte Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir. En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap, senaryo ve yazılı kaynaklardır. Merkür Retrosu gündelik yaşantıyı büyük ölçüde etkileyebilir. Çoğu burçta bu durumdan etkilenmektedir.

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Gerilemeye dikkat! 2020 Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? Merkür retrosu ne zaman bitecek?

Diğer yandan da hayatımızdaki karışıklığa son vermek için Merkür Retrosu iyi bir zamandır. Bu dönem de her şey kötüye gidiyor gibi görünür fakat bu sayede hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabiliriz. Merkür Retrosu döneminde sık sık yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları ve aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca teknolojik aletlerde sorunlar yaşanabilir.

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Gerilemeye dikkat! 2020 Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? Merkür retrosu ne zaman bitecek?

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

Balık burcunda geri hareket edecek olan Merkür Retrosu 16 Şubat'ta başlamaktadır. 11 Mart'a kadar devam edecek ve Kova burcuna kadar geri hareketine devam edecektir. Gezegenin geri hareket etmesi hızının düşmesi ve yavaşlaması anlamına gelmektedir.