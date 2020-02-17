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Sefirin Kızı diizine Menekşe ile damga vuran Tülin Yazkan ikiziyle olay oldu

Sefirin Kızı dizisinde Menekşe'ye hayat vere Tülin Yazkan ve dizide Sancar Efe karakterini canlandıran Engin Akyürek'in aşk iddiaları sosyal medyayı salladı. Sefirin Kızı dizisi izleyenleri ünlü oyuncular hakkında merak ettiklerini araştırıyor. Seyirciler 'Engin Akyürek ile Tülin Yazkan birlikte mi?' sorusunun cevabını ararken, Sefirin Kızı dizisinin Menekşe'si Tülin Yazkan'ın meğer ünlü bir 'ikizi' varmış. İşte Tülin Yazkan ve ünlülerin benzerleri...

Giriş Tarihi: 17.02.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 17:51
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Sefirin Kızı diizine Menekşe ile damga vuran Tülin Yazkan ikiziyle olay oldu

Sefirin Kızı dizisinin Menekşe'si Tülin Yazkan ile dizide Sancar Efe karakterini canlandıran Engin Akyürek'in aşk iddiaları magazin gündemini salladı. Sefirin Kızı dizisi izleyenleri ünlü oyuncular hakkında merak ettiklerini araştırıyor.

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Sefirin Kızı diizine Menekşe ile damga vuran Tülin Yazkan ikiziyle olay oldu

Seyirciler 'Engin Akyürek ile Tülin Yazkan birlikte mi?' sorusunun cevabını ararken, Sefirin Kızı dizisinin Menekşe'si Tülin Yazkan'ın meğer ünlü bir 'ikizi' varmış. Ünlü oyuncuyla benzerliği herkesi şok etti....

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Sefirin Kızı diizine Menekşe ile damga vuran Tülin Yazkan ikiziyle olay oldu

Can Yaman - Jason Momoa

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Sefirin Kızı diizine Menekşe ile damga vuran Tülin Yazkan ikiziyle olay oldu

Juliette Binoche - Büşra Develi

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Sefirin Kızı diizine Menekşe ile damga vuran Tülin Yazkan ikiziyle olay oldu

Melis Birkan - Sevinç Gürsel