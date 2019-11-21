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Uğur Güneş hakkında aşk iddialarına sert çıktı: Ona prim vermeyin

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Yılmaz karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Uğur Güneş hakkında çıkan iddialara sert tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Uğur Güneş'in Reyhan Cansu ile aşk yaşadığı iddia edilmiş ve ikilinin birlikte fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin galasına katılan oyuncuya aşk haberleri soruldu. İddialara sert tepki gösteren Güneş, "O insanlara prim yaptırmayalım" dedi.

Giriş Tarihi: 21.11.2019 17:32 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 17:39
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Uğur Güneş hakkında aşk iddialarına sert çıktı: Ona prim vermeyin

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz' uğur Güneş, geçtiğimiz akşam rol aldığı Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin galasındaydı.

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Uğur Güneş hakkında aşk iddialarına sert çıktı: Ona prim vermeyin

İDDİALARI YANITLADI

Yakışıklı oyuncunun adı geçtiğimiz günlerde şarkıcı Reyhan Cansu aşk yaşadığı iddialarına karışmıştı.

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Uğur Güneş hakkında aşk iddialarına sert çıktı: Ona prim vermeyin

Tv100 Magazin Hattı'na konuşan Güneş, iddialara ilk kez "O insanlara prim yaptırmayalım. Yalan haber, öyle bir şey yok. Prim yapmak isteyen insanlar..." diyerek yanıt verdi.

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Uğur Güneş hakkında aşk iddialarına sert çıktı: Ona prim vermeyin

Güneş'in Reyhan Cansu'yla samimi fotoğrafı medyaya sızmıştı.

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Uğur Güneş hakkında aşk iddialarına sert çıktı: Ona prim vermeyin

Son günlerde aşk hayatıyla magazin gündeminde olan Uğur Güneş'in özel hayatı mercek altına alındı. Güneş hakkında her detayı inceleyen sevenleri boyunu merak etti. İşte Uğur Güneş ve birçok ünlü ismin boyu…