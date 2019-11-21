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Uğur Güneş hakkında aşk iddialarına sert çıktı: Ona prim vermeyin
Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Yılmaz karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Uğur Güneş hakkında çıkan iddialara sert tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Uğur Güneş'in Reyhan Cansu ile aşk yaşadığı iddia edilmiş ve ikilinin birlikte fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin galasına katılan oyuncuya aşk haberleri soruldu. İddialara sert tepki gösteren Güneş, "O insanlara prim yaptırmayalım" dedi.
Giriş Tarihi: 21.11.2019 17:32 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 17:39
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