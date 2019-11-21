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Sevgili Geçmiş'in Deren Kutlu'su Melis Sezen bakın nereli çıktı! Melis Sezen hakkındaki gerçek

Leke dizisinin ardından Sevgili Geçmiş ile izleyici karşısına çıkan Melis Sezen, Deren Kutlu karakterine hayat veriyor. Sevgili Geçmiş'in Deren Kutlu'su Melis Sezen, performansıyla sevenlerinin ilgi odağı oldu. Özel hayatını araştıran Sevgili Geçmiş dizisi izleyici Melis Sezen'in memleketini merak etti. Aslen nereli olduğu araştırılan Melis Sezen herkesi şaşırttı. Peki Melis Sezen nereli?

Giriş Tarihi: 21.11.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 17:11
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Sevgili Geçmiş'in Deren Kutlu'su Melis Sezen bakın nereli çıktı! Melis Sezen hakkındaki gerçek

Leke dizisinin ardından Sevgili Geçmiş ile izleyici karşısına çıkan Melis Sezen, Deren Kutlu karakterine hayat veriyor. Sevgili Geçmiş'in Deren Kutlu'su Melis Sezen, performansıyla sevenlerinin ilgi odağı oldu. Özel hayatını araştıran Sevgili Geçmiş dizisi izleyici Melis Sezen'in memleketini merak etti. Aslen nereli olduğu araştırılan Melis Sezen herkesi şaşırttı.

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Sevgili Geçmiş'in Deren Kutlu'su Melis Sezen bakın nereli çıktı! Melis Sezen hakkındaki gerçek

Peki Melis Sezen nereli? İşte Melis Sezen ve ünlülerin memleketleri...

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Sevgili Geçmiş'in Deren Kutlu'su Melis Sezen bakın nereli çıktı! Melis Sezen hakkındaki gerçek

Melis Sezen - İstanbul

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Sevgili Geçmiş'in Deren Kutlu'su Melis Sezen bakın nereli çıktı! Melis Sezen hakkındaki gerçek

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Sevgili Geçmiş'in Deren Kutlu'su Melis Sezen bakın nereli çıktı! Melis Sezen hakkındaki gerçek

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