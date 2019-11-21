Sevgili Geçmiş'in Deren Kutlu'su Melis Sezen bakın nereli çıktı! Melis Sezen hakkındaki gerçek

Leke dizisinin ardından Sevgili Geçmiş ile izleyici karşısına çıkan Melis Sezen, Deren Kutlu karakterine hayat veriyor. Sevgili Geçmiş'in Deren Kutlu'su Melis Sezen, performansıyla sevenlerinin ilgi odağı oldu. Özel hayatını araştıran Sevgili Geçmiş dizisi izleyici Melis Sezen'in memleketini merak etti. Aslen nereli olduğu araştırılan Melis Sezen herkesi şaşırttı. Peki Melis Sezen nereli?