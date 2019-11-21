Esra Erol'dan duygu dolu paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu
Esra Erol'un sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni aldı. ATV ekranlarında yayınlanan programıyla Türkiye'nin gündemine oturmayı başaran Esra Erol, sosyal medya hesabından oğlu Ömer ile ilgili paylaşım yaptı. 4 yaşına giren oğlunun doğum anına ait bir görsel paylaşan Esra Erol, "Ömer'i gördüğümde ben" notunu yazdı. İşte sosyal medyayı sallayan Esra Erol paylaşımı...
Giriş Tarihi: 21.11.2019 18:34Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 18:55