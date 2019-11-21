Esra Erol'dan duygu dolu paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu

İşte Esra Erol'un yazdığı o duygu dolu not: "Ömer'i gördüğümde böyle şaşkınlıkla bakmıştım.Bu bakışımın altında aslında başka sebepler vardı. 4 yaşına girdi benim bebeğim büyüyor, hamilelik sürecim çok stresli geçti.