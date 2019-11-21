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Esra Erol'dan duygu dolu paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu

Esra Erol'un sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni aldı. ATV ekranlarında yayınlanan programıyla Türkiye'nin gündemine oturmayı başaran Esra Erol, sosyal medya hesabından oğlu Ömer ile ilgili paylaşım yaptı. 4 yaşına giren oğlunun doğum anına ait bir görsel paylaşan Esra Erol, "Ömer'i gördüğümde ben" notunu yazdı. İşte sosyal medyayı sallayan Esra Erol paylaşımı...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 18:34 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 18:55
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Esra Erol'dan duygu dolu paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu

Esra Erol'un sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni aldı. ATV ekranlarında yayınlanan programıyla Türkiye'nin gündemine oturmayı başaran Esra Erol, sosyal medya hesabından oğlu Ömer ile ilgili paylaşım yaptı. 4 yaşına giren oğlunun doğum anına ait bir görsel paylaşan Esra Erol, "Ömer'i gördüğümde ben" notunu yazdı.

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Esra Erol'dan duygu dolu paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu

İşte Esra Erol'un yazdığı o duygu dolu not: "Ömer'i gördüğümde böyle şaşkınlıkla bakmıştım.Bu bakışımın altında aslında başka sebepler vardı. 4 yaşına girdi benim bebeğim büyüyor, hamilelik sürecim çok stresli geçti.

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Esra Erol'dan duygu dolu paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu

Öncesinde yaşadığımı kayıp bende ağır bir travma bıraktı.Onu gördüğüm ana kadar içimde hep kötü bir şey olacak hissini yaşadım.İçimde fırtınalar kopuyor, her hafta doktora gidip kontrole gidiyordum.

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Esra Erol'dan duygu dolu paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu

Gecenin bir vakti karnımda hareket etmeyince kendimi gece vakitleri hastanelere atıyordum.

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Esra Erol'dan duygu dolu paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu

Ameliyathane de ilk sorduğum soru iyi mi? Hayatta mı? Bir sorun yok değil mi? Bana doğruyu söyleyin gibi cümleler olmuştu.