20 Nisan 2024, Cumartesi
Gaddar'ın Kerem Müdür'ü Onur Saylak bakın kiminle evli! Meğer Tuğba Büyüküstün'den sonra...
Ünlü oyuncu Onur Saylak, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Yeni dizisinde sergilediği performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran oyuncunun kiminle evli olduğu merak edildi. Asi, Nefes, Gönülçelen, Sensiz Olmaz, Ağır Roman, Hayat Ağacı, Hatırlı Gönül, Çarpışma, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan Onur Saylak'ın eşi bakın kimmiş...
Giriş Tarihi: 20.04.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 09:28
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