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Gaddar'ın Kerem Müdür'ü Onur Saylak bakın kiminle evli! Meğer Tuğba Büyüküstün'den sonra...

Ünlü oyuncu Onur Saylak, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Yeni dizisinde sergilediği performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran oyuncunun kiminle evli olduğu merak edildi. Asi, Nefes, Gönülçelen, Sensiz Olmaz, Ağır Roman, Hayat Ağacı, Hatırlı Gönül, Çarpışma, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan Onur Saylak'ın eşi bakın kimmiş...

Giriş Tarihi: 20.04.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 09:28
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Gaddar’ın Kerem Müdür’ü Onur Saylak bakın kiminle evli! Meğer Tuğba Büyüküstün’den sonra...

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan'ın başrolünde olduğu Gaddar dizisinde, Kerem Müdür'e hayat veren Onur Saylak'ın eşi merak konusu oldu.

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Gaddar’ın Kerem Müdür’ü Onur Saylak bakın kiminle evli! Meğer Tuğba Büyüküstün’den sonra...

ONUR SAYLAK KİMDİR?

Aslen Ankaralı olan Arif Onur Saylak, 12 Mayıs 1977'de dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde eğitim gördü. Üniversiteden ayrılarak şansını tamamen farklı bir alan olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde denedi.

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Gaddar’ın Kerem Müdür’ü Onur Saylak bakın kiminle evli! Meğer Tuğba Büyüküstün’den sonra...

Üniversite senelerinde tiyatro kulübüne katılan Onur Saylak, amatör tiyatro oyunlarında yer aldı. Daha sonra hayatının geri kalanını aktör olarak sürdürmeye karar verdi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı.

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Gaddar’ın Kerem Müdür’ü Onur Saylak bakın kiminle evli! Meğer Tuğba Büyüküstün’den sonra...

Bilkent Üniversitesi'nde eğitim gördüğü zaman boyunca Ankara Devlet Tiyatrolarında Getto ve Üç Kuruşluk Opera oyunlarında ve Bilkent Tiyatrosunda Nazım Hikmet'in Her Şeye Rağmen adlı oyunu da dahil birkaç tiyatro oyununda rol aldı. Birçok dizide de rol alan Saylak, 2011-2017 yılları arasında meslektaşı Tuba Büyüküstün ile evli kaldı. Ünlü oyuncunun 2020 yılında ise ikinci kez nikah masasına oturdu.

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Gaddar’ın Kerem Müdür’ü Onur Saylak bakın kiminle evli! Meğer Tuğba Büyüküstün’den sonra...

Saylak'ın eşi ise görenleri şaşırttı. İşte Onur Saylak başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...