Gaddar’ın Kerem Müdür’ü Onur Saylak bakın kiminle evli! Meğer Tuğba Büyüküstün’den sonra...

Bilkent Üniversitesi'nde eğitim gördüğü zaman boyunca Ankara Devlet Tiyatrolarında Getto ve Üç Kuruşluk Opera oyunlarında ve Bilkent Tiyatrosunda Nazım Hikmet'in Her Şeye Rağmen adlı oyunu da dahil birkaç tiyatro oyununda rol aldı. Birçok dizide de rol alan Saylak, 2011-2017 yılları arasında meslektaşı Tuba Büyüküstün ile evli kaldı. Ünlü oyuncunun 2020 yılında ise ikinci kez nikah masasına oturdu.