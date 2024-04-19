Survivor Yunus Emre'nin memleketini ilk kez duyan şaşırdı! Bakın aslen nereliymiş...

Survivor All Star 2024'ün en dikkat çeken isimlerinden biri olan Yunus Emre Özden, yarışmadaki kavgaları ve aldığı cezalar ile sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Aleyna Kalaycıoğlu ile yakınlığı gündem olan Özden, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yunus Emre'nin nereli olduğunu merak edip, araştıranlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Survivor Yunus Emre bakın aslen nereli çıktı!