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Haberler Galeri Survivor Yunus Emre'nin memleketini ilk kez duyan şaşırdı! Bakın aslen nereliymiş...

Survivor Yunus Emre'nin memleketini ilk kez duyan şaşırdı! Bakın aslen nereliymiş...

Survivor All Star 2024'ün en dikkat çeken isimlerinden biri olan Yunus Emre Özden, yarışmadaki kavgaları ve aldığı cezalar ile sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Aleyna Kalaycıoğlu ile yakınlığı gündem olan Özden, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yunus Emre'nin nereli olduğunu merak edip, araştıranlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Survivor Yunus Emre bakın aslen nereli çıktı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 13:31
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Survivor Yunus Emre’nin memleketini ilk kez duyan şaşırdı! Bakın aslen nereliymiş...

Survivor All Star, hız kesmeden devam ederken, yarışmada sıkça adından söz ettiren Yunus Emre'nin hayatı merak konusu oldu.

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Survivor Yunus Emre’nin memleketini ilk kez duyan şaşırdı! Bakın aslen nereliymiş...

Yaşadığı tartışmalar ve aldığı cezalarla gündeme gelen Yunus Emre'nin memleketi de merak edildi.

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Survivor Yunus Emre’nin memleketini ilk kez duyan şaşırdı! Bakın aslen nereliymiş...

Beria Özden ile evli olduğu bilinen yarışmacı 29 Mart 1993 tarihinde İstanbul'un Silivri ilçesinde doğmuş.

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Survivor Yunus Emre’nin memleketini ilk kez duyan şaşırdı! Bakın aslen nereliymiş...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin memleketleri...

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Survivor Yunus Emre’nin memleketini ilk kez duyan şaşırdı! Bakın aslen nereliymiş...

Burak Özçivit – Gaziantep