Uğur Dündar büyük korkusunu yıllar önce itiraf etmiş! Sürpriz telefon ortalığı karıştırdı | Suphiye Orancı...

ÇINAR OTELDE GÖRÜŞTÜLER

Kuzeni Suphiye ile Uğur Dündar'ın Çınar Otel'de görüştüklerini doğrulayan kuzeni, "Suphiye'nin Dündar ile tanışıklığına şöyle şahit oldum. 1980'li yıllarda Yeşilköy'deki Çınar Otel ve çevresi İstanbul'da gençlerin buluşma noktasıydı. Biz de ara ara Çınar Otel'in kafesine gider zaman geçirirdik. Bir gün Suphiye ile Çınar Otel'in kafesine gittik. Suphiye, Uğur Dündar'ı gördü. Selamlaşıp bir süre sohbet ettiler. Ben de bu anlara şahitlik ettim. Daha sonra da bana Uğur Dündar ile arkadaş olduğunu söyledi. Tanıştıklarını buradan biliyorum..." dedi.