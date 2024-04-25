25 Nisan 2024, Perşembe
Uğur Dündar büyük korkusunu yıllar önce itiraf etmiş! Sürpriz telefon ortalığı karıştırdı | Suphiye Orancı...
Metin Akpınar'ın 1987'de aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, iddialı bir açıklamayla gündeme damga vurdu. Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyerek Uğur Dündar'ı işaret etti. Dündar ise bu iddiayı kesin bir dille yalanlarken, yıllar önce verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu. Öte yandan Duygu Nebioğlu'ndan yeni paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 25.04.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 07:34
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15