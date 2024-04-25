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Haberler Galeri Uğur Dündar büyük korkusunu yıllar önce itiraf etmiş! Sürpriz telefon ortalığı karıştırdı | Suphiye Orancı...

Uğur Dündar büyük korkusunu yıllar önce itiraf etmiş! Sürpriz telefon ortalığı karıştırdı | Suphiye Orancı...

Metin Akpınar'ın 1987'de aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, iddialı bir açıklamayla gündeme damga vurdu. Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyerek Uğur Dündar'ı işaret etti. Dündar ise bu iddiayı kesin bir dille yalanlarken, yıllar önce verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu. Öte yandan Duygu Nebioğlu'ndan yeni paylaşım geldi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 07:34
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Uğur Dündar büyük korkusunu yıllar önce itiraf etmiş! Sürpriz telefon ortalığı karıştırdı | Suphiye Orancı...

Türkiye Metin Akpınar ile Uğur Dündar'ın babalık davalarına kilitlendi. Duygu Nebioğlu, babasının Akpınar olduğunu kanıtladı.

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Uğur Dündar büyük korkusunu yıllar önce itiraf etmiş! Sürpriz telefon ortalığı karıştırdı | Suphiye Orancı...

Annesinin evlilik dışı ilişkilerinden 4 çocuğu bulunduğunu söyledi. Ablası Dilara'nın babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu belirtti.

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Uğur Dündar büyük korkusunu yıllar önce itiraf etmiş! Sürpriz telefon ortalığı karıştırdı | Suphiye Orancı...

DÜNDAR YALANLADI
Gülatan'ın Uğur Dündar'a babalık davası açtığı ortaya çıktı. Dündar çelişkili DNA raporu ile iddiayı yalanlasa da Dilara olayın peşini bırakmadı.

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Uğur Dündar büyük korkusunu yıllar önce itiraf etmiş! Sürpriz telefon ortalığı karıştırdı | Suphiye Orancı...

Evli ve 2 çocuk annesi olan genç kadın "DNA raporuna itiraz edeceğiz. Mücadelem sürecek" şeklinde açıklama yaptı. Anne Suphiye Orancı'nın teyzesinin kızı N. H'nin söyledikleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

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Uğur Dündar büyük korkusunu yıllar önce itiraf etmiş! Sürpriz telefon ortalığı karıştırdı | Suphiye Orancı...

ÇINAR OTELDE GÖRÜŞTÜLER
Kuzeni Suphiye ile Uğur Dündar'ın Çınar Otel'de görüştüklerini doğrulayan kuzeni, "Suphiye'nin Dündar ile tanışıklığına şöyle şahit oldum. 1980'li yıllarda Yeşilköy'deki Çınar Otel ve çevresi İstanbul'da gençlerin buluşma noktasıydı. Biz de ara ara Çınar Otel'in kafesine gider zaman geçirirdik. Bir gün Suphiye ile Çınar Otel'in kafesine gittik. Suphiye, Uğur Dündar'ı gördü. Selamlaşıp bir süre sohbet ettiler. Ben de bu anlara şahitlik ettim. Daha sonra da bana Uğur Dündar ile arkadaş olduğunu söyledi. Tanıştıklarını buradan biliyorum..." dedi.