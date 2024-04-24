Fenomen Yağmur Taktaş'ın teyzesinden tüyler ürperten iddia: "Saçlarını ve kaşlarını kesip, aç bırakıyordu"

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın sır ölümü Türkiye gündeminde yer aldı. Son olarak Yağmur Taktaş'ın (28) teyzesi K.C., kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunduğu tespit edilen yeğeninin, ressam sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ileri sürdü. Ayrıca yeğeninin darbedilip, tutulduğu yerde aç bırakıldığını da iddia eden teyze, kan donduran açıklamalarının devamında "Sevgilisi, kimse onu beğenmesin diye saçlarını ve kaşlarını kazıyordu. Yeğenimi öldüresiye dövüp aç bıraktı" dedi. İşte detaylar...