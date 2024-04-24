24 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenomen Yağmur Taktaş'ın teyzesinden tüyler ürperten iddia: "Saçlarını ve kaşlarını kesip, aç bırakıyordu"

Fenomen Yağmur Taktaş'ın teyzesinden tüyler ürperten iddia: "Saçlarını ve kaşlarını kesip, aç bırakıyordu"

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın sır ölümü Türkiye gündeminde yer aldı. Son olarak Yağmur Taktaş'ın (28) teyzesi K.C., kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunduğu tespit edilen yeğeninin, ressam sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ileri sürdü. Ayrıca yeğeninin darbedilip, tutulduğu yerde aç bırakıldığını da iddia eden teyze, kan donduran açıklamalarının devamında "Sevgilisi, kimse onu beğenmesin diye saçlarını ve kaşlarını kazıyordu. Yeğenimi öldüresiye dövüp aç bıraktı" dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.04.2024 19:54 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 20:14
  • 1
  • 12
Fenomen Yağmur Taktaş’ın teyzesinden tüyler ürperten iddia: ’Saçlarını ve kaşlarını kesip, aç bırakıyordu

İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da ABD'de fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

  • 2
  • 12
Fenomen Yağmur Taktaş’ın teyzesinden tüyler ürperten iddia: ’Saçlarını ve kaşlarını kesip, aç bırakıyordu

Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  • 3
  • 12
Fenomen Yağmur Taktaş’ın teyzesinden tüyler ürperten iddia: ’Saçlarını ve kaşlarını kesip, aç bırakıyordu

Taktaş'ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu.

  • 4
  • 12
Fenomen Yağmur Taktaş’ın teyzesinden tüyler ürperten iddia: ’Saçlarını ve kaşlarını kesip, aç bırakıyordu

Taktaş'ın yaşadığı tüm sıkıntıları sürekli paylaştığı Adana'da yaşayan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen teyzesi K.C, yeğeninin 2 senedir A.C.F. ile sevgili olduğunu öne sürdü.

  • 5
  • 12
Fenomen Yağmur Taktaş’ın teyzesinden tüyler ürperten iddia: ’Saçlarını ve kaşlarını kesip, aç bırakıyordu

A.C.F.'nin yeğenine saplantılı bir aşk beslediğini anlatan K.C., "Geçen yıl yeğenimi İstanbul'a geldiklerinde dövmüştü. Ağır darbe alan yeğenimin götürüldüğü hastanede dalağı alınmıştı. Bu olayla ilgili açılan dava halen devam ediyor. Ancak yeğenim tehditler sonucu şikayetini geri çekti ama yargılama kamu davası olduğu için sürdü" diye konuştu.